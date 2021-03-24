Bartın’da Ölü Yunus Sahile Vurdu
Bartın’ın İnkumu sahilinde ölü bir yunus karaya vurdu.
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Bartın’ın İnkumu sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar dalgalarla kıyıya vuran yunusu görüp yetkililere haber verdi. Yaklaşık 2 metre boyundaki yunusun bazı bölgelerde kesikler olduğu görüldü.
Bulunduğu yerden alınan yunusun İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince yapılacak inceleme sonrasında belediye ekiplerince gömüleceği öğrenildi.
Vira Haber
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