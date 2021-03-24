ABD, Güney Çin Denizi'nde Çin ile Resif Gerginliği Yaşayan Filipinler'i Desteklediğini Açıkladı

ABD Manila Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Filipinler'in olayla ilgili endişelerini paylaştıklarını belirterek Çin'i diğer ülkeleri kışkırtmak, yıldırmak ve tehdit etmekle suçladı.

Çin'in, bölgedeki barış ve güvenliğe zarar verdiği belirtilen açıklamada, "Asya'daki en eski müttefikimiz Filipinler'in yanındayız." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ABD'nin, Filipinler'in Çin'den Güney Çin Denizi'ndeki 200'den fazla balıkçı teknesini geri çekme talebini desteklediğini bildirdi.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, 7 Mart'ta resife sığınan teknelere ilişkin "Çin, Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı resifin yakınındaki 220 tekneyi geri çekmeli." açıklamasını yapmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, dün Filipinler’in teknelerin geri çekilmesi talebine tepki göstermişti.

Resifin Çin'in hak iddia ettiği Nanşa Takımadaları'nın bir parçası olduğunu belirten Sözcü Hua, uzun süredir Çin'in balıkçı teknelerinin ilgili resifin yakınlarındaki sularda balık avladığını ifade etmişti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

Vira Haber