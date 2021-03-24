Yurt Dışındaki Gemi Adamlarının Belge Geçerlilik Süresi Uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü, liman başkanlıklarının yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlara, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlara ilişkin yazı gönderdi.

BELGELER 30 HAZİRAN'A KADAR GEÇERLİ

Gönderilen yazıda, denizcilere verilen gemi adamı cüzdanı, gemi adamı yeterlik belgesi, STCW sertifikaları yurt dışında bulunan gemi adamları için 30 Haziran'a kadar geçerli olacağı duyuruldu.

Yurt dışında belge yenileme sürecinin yeni problemler doğuracağı düşünülerek Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıyla halihazırda ülke dışında seferde bulunan denizcilerin, sağlık yoklama belgeleri de herhangi bir onaya ihtiyaç duyulmadan 30 Haziran'a kadar kullanılabilecek.

GEMİLERE TÜRKİYE'DEN KATILACAK MÜRETTEBAT, BELGELERİNİ YENİLEYECEK

Gemilere Türkiye'den katılacak mürettebatın ise belgelerini yenilemeleri gerekiyor. İhtiyaç halinde yurt dışındaki denizcilik idarelerine sunulmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütüne gönderilen yazı, diğer ülkelere de duyuruldu.

Vira Haber