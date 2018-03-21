Başı kopmuş caretta caretta bulundu

​Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'ndeki, İncilipınar koyunda, bu sabah yürüyüş yapan Hekimköy Tatil Sitesi Saha Sorumlusu Hulusi Aydemir (47), başı kopmuş halde kıyıya vurmuş bir caretta caretta olduğunu fark edip, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile zabıta ekiplerine haber verdi. 50 santimetre boyunda, 35 kilogram ağırlığındaki caretta carettanın kopan başı ise çevrede bulunamadı. Hayvanın başının nasıl koptuğu anlaşılamadı.

Bunun son iki hafta içinde karaya vuran üçüncü ölü caretta caretta olduğuna dikkati çeken Hulusi Aydemir, "Daha önce de birçok ölü caretta ve yunus sahilimize vurmuştu. Ancak ilk kez bir carettayı başı kopmuş veya koparılmış halde görüyoruz. Şaşkınız. Yetkililere bilgi vererek yardım ve konunun araştırılmasını istedik" dedi. Caretta carettanın gerekli incelemelerin ardından zabıta ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüleceği bildirildi.

Vira Haber