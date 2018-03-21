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Türk Akımı'nın deniz kısmının yarıdan fazlası tamamlandı

Türk Akımı'nın deniz kısmının yarıdan fazlası tamamlandı

Türk Akımı doğalgaz boru hattının deniz altından geçen kısmının 991 kilometresinin, yani yüzde 50'den fazlasının inşasının tamamlandığı açıklandı

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Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattının denizden geçen kısmının 991 kilometresinin inşasının tamamlandığını belirtti.

Gazprom yönetim kurulunun şirketin projelerini incelediği bir toplantının ardından yapılan açıklamada, Türk Akımı projesinin belirlenen takvime göre hayata geçirilmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyacak Türk Akımı'nın denizden geçen kısmının 991 kilometresinin inşasının tamamlandığı da belirtildi. Bu, boru hattının denizden geçen bölümünün yüzde 53'ünün tamamlandığı anlamına geliyor.

Vira Haber

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