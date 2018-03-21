Türk Akımı'nın deniz kısmının yarıdan fazlası tamamlandı

Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattının denizden geçen kısmının 991 kilometresinin inşasının tamamlandığını belirtti.

Gazprom yönetim kurulunun şirketin projelerini incelediği bir toplantının ardından yapılan açıklamada, Türk Akımı projesinin belirlenen takvime göre hayata geçirilmeye devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus doğalgazını Karadeniz üzerinden Türkiye'ye taşıyacak Türk Akımı'nın denizden geçen kısmının 991 kilometresinin inşasının tamamlandığı da belirtildi. Bu, boru hattının denizden geçen bölümünün yüzde 53'ünün tamamlandığı anlamına geliyor.

Vira Haber