Aramco’nun halka arzı yön değiştirdi

2 trilyon dolar piyasa değeriyle dünyanın en büyük halka arzı olması beklenen, New York ve Londra borsalarını peşinden koşturan petrol şirketi Saudi Aramco halkı arzda yönünü Suudi Arabistan borsası Tadawul'a çevirdi, sonrasında uluslararası ihtimaller değerlendirilecek.

Küresel finans dünyası ve petrol endüstrisinin yakından takip ettiği Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun ilk halka arzının (IPO) sadece Suudi Arabistan borsası Tedavul'da gerçekleşeceği ve yurt dışındaki borsalardaki arzın şu an için askıya alındığı öne sürüldü.

The Wall Street Journal'ın Suudi yetkililere dayandırdığı haberde, yetkililerin Aramco'nun IPO'sunun gelecek sene Tedavul'da gerçekleşmesinin planlandığını, böylece Suudi borsasına yabancı sermayenin çekileceğini söylediği belirtildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Aramco'nun IPO'sunun kendi ülkesinin dışındaki borsalarda gerçekleşmesine sıcak bakmamaya başladığına yer verilen haberde, bu hafta ABD'de resmi temaslarda bulunacak bin Selman'ın ziyaret süresince IPO hakkında herhangi bir açıklama yapmasının beklenmediği kaydedildi.

Haberde, bin Selman'ın yurt dışında gerçekleşecek bir IPO konusundaki yasal risklerin "üstesinden gelinemez bir hal alabileceği konusunu kabullendiği" vurgulanırken, bu risklerin arasında Aramco'nun yönetimi, yapısı ve finansal şeffaflığı gibi sorunların olduğu gösterildi.

Öte yandan, CNBC'nin haberinde ise Aramco'nun Tedavul'daki IPO'sunun bu senenin ikinci yarısında, yurt dışındaki borsalarda ise gelecek sene gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

Vira Haber