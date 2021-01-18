Başkan Şimşek: “Denizciliğin Önemi Çok Net Anlaşıldı”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Tarkan Avcı başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Özgür Ses gazetesinin haberine göre, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirilen meclis toplantısında geçen ayın toplantı zabıtları onaylandı. Kasım ayı mizanları onaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

Aralık ayı faaliyet raporunun da video konferansa katılan üyelerle paylaşıldığı İMEAK DTO Aliağa Şubesi Olağan Meclis Toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek’in 2020 yılı değerlendirme konuşmasıyla devam etti.

“EKONOMİNİN VE SEKTÖRÜMÜZÜN GİDİŞATINI PANDEMİ BELİRLEYECEK”

Ülke ve dünya olarak çok zorlu ve olağanüstü bir yılın geride kaldığını söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan Adem Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Hayatımızda sağlığın her şeyin başında olduğunu bir kez daha anladığımız bir dönem geçiriyoruz. 2021 yılına geçen yıldan hayatımızı büyük ölçüde etkileyen ve sosyal hayatımızı kısıtlayan küresel salgınla girdik. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aşıların devreye girmeye başlamasıyla yılın ikinci yarısında pandeminin kontrol altına alınarak normale dönmeyle ilgili umutlarımız artarak devam etmektedir. Alınan tedbirlere uymamız ve aşıların başarısıyla birlikte Haziran ayından sonra küresel ekonomide bir toparlanma beklemekteyim. Fakat o noktaya varıncaya kadar geçecek zaman diliminde hem Türkiye ekonomisi hem dünya ekonomisi için zorlu sürecin devam edeceğini unutmamamız gerekiyor. Pandemi sosyal hayatın her aşamasında olduğu gibi ekonomilerin ve sektörümüzün gidişatını belirlemeye devam edecektir.” dedi.

“PANDEMİ DENİZ TAŞIMACILIĞINIDA OLUMSUZ ETKİLDİ”

2020 yılında ekonominin ve dünya ticaretinin küçüldüğünü ifaden eden Adem Şimşek; “ Pandemi sebebiyle ekonomilerde ve dünya ticaretinde yaşanan küçülmeden, deniz taşımacılığı da olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu yıl deniz taşımacılığı piyasasında taşınan yük miktarının %4 oranında düşerek, 11-12 milyar ton aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmekte olup, bu taşıma miktarı son 5 yılın en düşük miktarı olacağını söyleyebiliriz.” dedi.

“2021’DEN BEKLENTİMİZ, 2020 YILININ OLUMSUZLARINI KAPATMASIDIR”

Konteyner, tanker ve dökme yük piyasalarının da 2020 yılı boyunca dalgalı bir seyir izlediğini belirten Şimşek: “Konteyner ve dökme piyasalarında ki 2021 yılı genel beklentimiz, 2020 yılına oranla kayıpları giderebileceği yönündedir. Tanker piyasasının ise daha yavaş bir gelişim göstereceği doğrultusundadır. Yük piyasaları dışında 2020 yılında International Maritime Organization (IMO)’nun uygulamaya aldığı sülfür miktarı düşük yeni yakıtın kullanılmaya alındığı ve düşük sülfürlü yakıt kullanılması sonucunda ortaya çıkan bazı teknik sorunlar ile birlikte sektörümüzde 2021’de de önemli gündem maddesi olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor.” dedi.

“DENİZCİLİĞİN ÖNEMİ ÇOK NET ANLAŞILDI”

Gemi adamlarının “deniz lojistiği ve tedarik zincirinde kilit çalışan” olarak kabul edildiği ve Türkiye’ye deniz yoluyla giriş yapacak gemi çalışanlarının PCR testi ve karantina uygulamasından muaf olacaklarını belirten Adem Şimşek şunları söyledi: “2020 yılı genel değerlendirmemi “Kilit Çalışanlar” kabul edilen deniz çalışanlarımızla sonlandırmak istiyorum. Pandemi döneminin de denizciliğin önemi çok net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurulu’nda, 1 Aralık 2020 tarihinde alınan bir karar ile deniz çalışanlarının “kilit çalışanlar” olarak kabul edilmiştir. Merkezimiz ve Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’ın girişimleriyle Covid-19’a karşı aşılamada, Türk gemi çalışanlarına toplumun işleyişi için gerekli sektörler ve kritik işlerde çalışan kişileri kapsayan 2. grupta yer verilerek öncelikle aşılanmalarının sağlanması ve gemi personeli değişimlerinin sorunsuz yapılması hususundaki talepler Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımıza iletilmiştir. Bu girişim sonucunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, gemi adamlarının “deniz lojistiği ve tedarik zincirinde kilit çalışan” olarak kabul edildiği ve Türkiye’ye deniz yoluyla giriş yapacak gemi çalışanlarının PCR testi ve karantina uygulamasından muaf olacağını duyurulmuştur. Bu bağlamda “Kilit Çalışan” konumunda olan tüm deniz çalışan kardeşlerimizin pandemi süresi içerisinde gösterdikleri özverili çalışmaları nedeniyle takdir, şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“BU ZORLU SÜREÇTE ÜYELERİMİZİN YANINDA OLDUK”

Pandemi süreci boyunca şube olarak üyelere en iyi hizmeti vermek için çaba gösterdiklerini belirten Başkan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: “Pandemi süreci boyunca merkezimizle uyumlu olarak en iyi şekilde üyelerimize hizmet vermek için çaba gösterdik. Devletimiz, salgının ekonomik etkilerini azaltmak için birçok kesimin beklediği fevkalade önemli destekler içeren paketler açıkladı. Devletimiz sorunların çözümü noktasında çatı kuruluşumuz olan TOBB ile birlikte yanımızda oldu. Sektörümüzün sorunlarına çözümler üretilmeye çalışıldı. Pandemi döneminde hizmette aksama olmaması için tüm personelimiz dönem dönem dönüşümlü, yaz aylarında tam zamanlı çalışarak üyelerimize eksiksiz hizmet vermeyi sürdürdü. Bu süreç içinde büyük çoğunluğu online olmak üzere düzenli olarak hem yönetim kurulu hem de meclis toplantılarımızı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde bir süre daha toplantılarımızı video konferans yönetimiyle devam edeceğimizi düşünüyorum.”

“2020’DE EN SEVİNDİRİCİ GELİŞME YENİ HİZMET BİNAMIZ OLDU”

“Deniz turizm sezonunun yeni kurallar ile başlamasıyla beraber üyelerimize hazırlamış olduğumuz Covid-19 görsel, afiş, dosya ile hijyen malzemesi olarak dezenfektan ve maske dağıtımını gerçekleştirdik. Pandemi süresi boyunca yaşanan sokağı çıkma kısıtlamalarında üyelerimize gerekli olan izin yazılarımızı ileterek ve de gerektiğinde emniyet yetkilileriyle konuşarak sürecin aksamaması sağladık. Denizcilikle ilgili spor kulüplerimize ve okullarımıza sosyal sorumluluklarımız doğrultusunda ve pandemi şartları izin verdikçe destekler sağlamaya çalıştık. Pandemi döneminin en sevindirici gelişmesi Sayın Merkez Meclis Üyelerimizin onayı ve Merkez Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Tamer Kıran’ın ve Yönetim Kurulu üyelerimizin takdiri ile en yeni şube olan Aliağa’mıza hizmet binası alımı tamamlanmıştır. Desteğini esirgemeyen Sayın Meclis Başkanımız ve üyelerine ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkanımız Tamer Kıran ve üyelerine tüm Aliağa Şube üyeleri olarak şükran ve teşekkürlerimizi bildirmek isterim.”

“GEMİ SÖKÜM SEKTÖRÜ PANDEMİYİ AVANTAJA ÇEVİRDİ”

Pandemi sürecinden kötü etkilenen sektörlerin karşıtı olarak Gemi Sökümün bu dönemi avantaja çevirdiğini belirten Başkan Şimşek şunları ifade etti: “2 üyemizin tesisi daha Şimşekler ve Avşar Gemi Söküm Avrupa Birliğine Listesi’ne kabul edildi. Bu yıl tesislerde 118 gemi ve 854 bin tona ulaşılmıştır. 2009-2021 Aralık ayını karşılaştırdığımızda söküm yapılan en yüksek 2. tonaj konumundadır. Fakat en önemli gösterge son 11 yılda en yüksek söküm tonajına ulaşan 2012 yılında 281 gemi karşılığı 927 bin ton işlem yapılmıştır. Ortalama Gemi başına tonaj 3 bin 298 tonlarda iken 2020 yılında gemi başına tonaj tarihi bir rekor ile 7 bin 237 ton bitirmiştir. Buda Gemi sökümdeki üyelerimizin ulaştığı kaliteyi göstermektedir.” dedi.

“ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVAM EDEĞİZ”

Şimşek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Covid-19’un bize acı bir şekilde gösterdiği tüm olaylardan ders çıkararak ailemize, sevdiklerimize ve bundan sonra birbirimize daha çok önem ve değer vereceğiz. Ülkemiz ve ailemiz için daha çok çalışmaya ve üretmeye inancımızı koruyarak devam edeceğiz. İnanıyorum ki, pandeminin kontrol edileceğini günlere geldiğimizde tüm kayıplarımızı telafi ederek, hızlı bir düzelme ve refah ortamına geçeceğiz. 2020 yılında kaybettiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 2021 yılının hepimize öncelikle sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Vira Haber