Başkan Tamer Kıran, DTO Kocaeli Meclis Toplantısına Katıldı

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Kocaeli Şubesi'nin 2021 yılı ilk meclis toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Toplantıya, Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da iştirak etti. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Dr. Kürşat Bal başkanlığında gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmalarını gerçekleştiren Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Kocaeli'nin Türkiye için çok önemli bir liman kenti olduğunu ve denizciliğin önemini ifade ederek sözlerine başladı.

ÖNEMLİ AVANTAJLAR

Kocaeli’nin deniz ticareti açısından, coğrafi konumunu itibarıyla önemli avantajları olduğunun altını çizen Vali Yardımcısı Suat Yıldız, “Kocaeli tek başına Türkiye yük elleçlemesinde yüzde 20 paya sahip. Türkiye'de pek çok yeni yatırım, yeni arge çalışmaları yapılması nedeniyle de avantajlı bir kent. Kocaeli'nin bu konumundan dolayı limanlarımız ve deniz ticaretimiz, ar-ge çalışmalarının, yeni sanayi ve ekonomik yatırımların Kocaeli'de olmasından kaynaklı bir takım karşılaşacağı yeni durumlar olacaktır. Bir yandan da yeni durumlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Bunun için de bir organizatör, kurum ve kuruluş gerekir. Bu sektörün temsilcileri sizlerden, Deniz Ticaret Odası'ndan oluşuyor. Göreve atandığımdan beri Yönetim Kurulu Başkanımız ve Meclis Başkanımızla yakından çalışıyorum. Yeteneklerine çok güveniyorum. Sizlerle birlikte çalışmaktan çok keyif alıyorum. Kocaeli, deniz ticareti ve limanları konusunda geçmişten gelen avantajlarıyla sorunları süratle çözebilmeli, yeni oluşacak durumlara da hazırlıklı olabilmeliyiz. Bunun için de koordineli bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz” dedi.

VALİMİZ DENİZCİLİĞİ ÖNEMSİYOR

Vali Seddar Yavuz’un da deniz ticaretiyle yakından ilgili olduğunu ve denizciliği önemsediğini kaydeden Yıldız, “Geçtiğimiz günlerde 34 liman temsilcimizle Sayın Valimizin Başkanlığında bir toplantı yaptık. Ayrıntılı raporlar düzenlediğimiz konu başlıkları var. Bunu da Deniz Ticaret Odamız ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla gerçekleştireceğiz. Sizlere de bizlere de düşen çok görev var. Geçtiğimiz gün yaptığımız toplantı belki de bunun ilk basamağı olacak” dedi.

ÇOK DİNAMİK BİR SEKTÖRÜZ

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın geçmişinden ve amaçlarından bahseden İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran “Türkiye'nin ekonomisinin büyümesine, üretimine, istihdamın artması yönünde çalışıyoruz. Çok dinamik bir sektörüz. Bu sektörde meydana gelen her türlü sorunu çözüme kavuşturmak için, hizmete devam ediyoruz. Kocaeli çok önemli bir yer, İstanbul'dan sonra ülkenin en üretken, en çok verginin verildiği illerimizin başında geliyor. Sektörümüz Kocaeli'de çok faal ve aktif. Kocaeli denizciliğinin sorunlarını çözmek ve daha geniş bir vizyon oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pandemi süreci fiziki olarak çalışmayı zorlaştırdığı için sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz ama şükretmesini de bilmek lazım. Neticede denizcilik sektöründe pervaneler döndü, hacimde yüzde yirmiye varan bir azalma olmasına karşın denizcilik sektörü ayakta kaldı. Bu süreçte denizciliğin önemi ortaya çıktı.”

NİJERYA AÇIKLARINDAKİ SALDIRI KINANDI

Nijerya açıklarında deniz haydutları tarafından yapılan saldırının kınandığı toplantıda Sanghay Jiaotong Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Onur Sabri Durak,“Deniz Haydutluğunun Küresel Deniz Ticaretine etkileri, Güncel Gelişmeler ve Değerlendirmeleri” içeren bir sunum yaptı. İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ise 2020’nin zor bir yıl olduğunu kaydederek, “İnsanların evlerine kapanması, buna bağlı olarak küresel ticaretteki talep azalması, gümrüklerdeki karantina önlemleri, ihracat yapan bütün ülkeleri etkiledi. Bu ülkelerden biri de Türkiye oldu. Ülkemiz ihracatı, salgının Avrupa’da pik yaptığı nisan ve mayıs aylarında dip yaptı. Salgının ilk aylarında yaşanan gerilemelerin ardından ise ülkemiz ihracatı hızlı bir toparlanma ile pandemi öncesi dönem rakamlarına ulaştı. Yılın son çeyreğinde ise ihracat rekorları kırıldı. Kuşkusuz ki bunda denizin payı büyüktü. Denizler, dünyada ekonominin toparlanmasının en önemli sağlayıcılarından biri oldu. Çünkü pandemi döneminde sadece deniz ulaşımı aktif olarak, büyük rol oynamıştır” dedi.

KOCAELİ'DE ARALIK AYI İHRACATI 2 MİLYAR 976 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Kocaeli’nin güncel ekonomik verilerini de aktaran Başkan Vedat Doğusel, “Kocaeli gelen gemi sayısında yüzde 18, yük elleçlemesinde ise yüzde 15 pay oranı ile Türkiye birincisidir. Geçtiğimiz yıl ihracatımız 26 milyar 278 milyon dolar olurken, ithalatımız ise 42 milyar 763 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Yıl toplamında en fazla ihracat yapılan gümrük kapımız 10 milyar 385 milyon dolar ile Derince’dir. İzmit Gümrük Müdürlüğü 8 milyar 828 milyon dolar ile ikinci sıradadır. İthalatımızda ise; Derince ve Dilovası gümrük müdürlükleri en fazla ithalat değeri sağlayan bölgelerimizdir. Derince 13 milyar 743 milyon, Dilovası 14 milyar 373 milyon dolardır. 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğümüzde 47 milyar 601 milyon TL vergi tahsilatı yapılmıştır. En fazla vergi tahsilatı Dilovası ve Derince gümrüğünde olmuştur. Yıllık bazda yüzde 40 artış görülürken, aralık ayında aylık bazda vergi tahsilatı bir önceki aya göre azalmıştır. Diğer yandan aralık ayındaki ihracat miktarı yaklaşık 450 milyonluk bir artışla 2 milyar 976 milyon dolar olurken, itlahatta ise kısmen bir düşüş yaşanmıştır. İthalat miktarı 4 milyar 595 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.

Meclis toplantısı, üyelerin sektörel sorun ve görüşlerini bildirmesiyle sona erdi.

Vira Haber