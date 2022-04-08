Başkan Tamer Kıran Duyurdu! Piri Reis Üniversitesi Gemisi Satıldı

Düzenlenen toplantıda mart ayı meclis toplantısında Piri Reis Üniversitesi eğitim gemisinin satılacağını ve satılmasını gerektiren sebepleri açıkladığını hatırlatan Başkan Kıran, geminin satışı ile ilgili olarak şunları kaydetti: “Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığı toplantıda geminin satılmasına karar verilmişti. 16 Şubat 2022 üniversitenin ihale yönetmeliğinin 28. maddesine göre yapılan açık ihalede verile en yüksek teklifin tahmini bedelin altında kalması nedeniyle 17 Şubat tarihli mütevelli heyeti toplantısında en yüksek teklif veren 4 firma ile pazarlık yapılarak ihalenin neticelendirilmesinin uygun olduğuna karar verildi. Pazarlık usulü yapılan görüşmeler sonucunda geminin 43 milyon TL bedelle satışına karar verilmiş. Satış işlemi 17 Mart tarihinde gerçekleştirilmiş ve gemi sahibine teslim edilmiştir.”

Piri Reis Üniversitesi Gemisi

Eski adıyla Ankara, yeni adıyla Piri Reis Üniversitesi Eğitim Gemisi, 1986 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nin denizyolları bünyesinde seferlere başladı ve uzun yıllar özellikle Akdeniz’de çalıştı. 2004 yılında özelleştirme süreci kapsamında Ankara Gemisi, Denizciler A.Ş. tarafından satın alındı yine benzer çerçevede seferler yaptı. Gemi, daha sonra İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) ve DATİ Holding’in finans desteği ile üniversiteye kazandırıldı.

Türk bayraklı ve Türk Loydu klaslı gemiye üst düzeyde eğitim imkânları vermek üzere ek donanım ve sınıf imkânları eklendi. Eğitim ve staj imkânlarının ötesinde geniş kapsamlı konferans seminer ve benzeri bilimsel etkinliklerin de düzenlenmesi mümkün hale getirildi. 127.59 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki gemi, 564 yolcu kapasitesine sahip.

Vira Haber