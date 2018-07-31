Batan bottaki göçmenleri tur teknesi kurtardı

Turgutreis Alihoca Burnu'ndan 5 metrelik lastik bota binen 3 Suriyeli ve 7 Iraklı kaçak göçmen kıyıdan yaklaşık 1 mil açıldıktan sonra bot battı. Lastik botun su alarak batmasıyla ölüm kalım mücadelesi vermeye başlayan kaçakların imdadına o sırada bölgeden geçen günlük tur teknesi "Amiral Turgutreis"teki personel yetişti. Aralarında iki çocuk ve hamile bir kadının da olduğu kaçaklar için tur teknesinin kaptanı Vakkas Dost, denize teknedeki can simitlerini attı. Daha sonra denize atlayan tekne personeli Sercan Koca ve Yunus Durmaz, ölümle burun buruna gelen kaçakları kurtararak tekneye çıkardı. Tur teknesinde bulunan turistler ise yaşananları korku dolu gözlerle izledi. Tekneye alınan Suriyeli ve Iraklı kaçaklar, Turgutreis Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirildi. Burada sağlık durumları kötü olan hamile kadın ile bir erkek ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ÇOK KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜYDÜ

Tekne çalışanı Sercan Koca, hiç tereddüt etmeden denize atladığını ifade ederek, “Teknede seyir halinde gidiyorduk, bölgeye doğru bir baktık insanlar var suyun içinde. İlk önce sörfçü falan sandık ama yaklaştığımız zaman onların hani suda boğulmamaya çalıştıklarını fark ettik, çocukları fark ettik. O an gördük tabii biz de çok üzüldük. Çok büyük bir panik vardı, can pazarı vardı gerçekten. Yaklaşınca hemen suya atladım, direkt çocukları görünce ağlıyorlardı, çok üşümüşlerdi, donmuşlardı zaten. Tekneye aldıktan sonra gördük hallerini, baya üzüldük. 10 kişi varlardı, hepsini teker teker aldık, hatta aldıktan sonra eşyalarını falan aldık. Çok üzüldük yani, çok kötü bir görüntüydü ama sağ salim onları çıkarttığımız için gerçekten yani sonunda mutlu olduk. Sonra polisimize, Sahil Güvenliğimize teslim ettik” dedi.

UFAK BİR KIZ ÇOCUĞU VARDI ONU ALDIM

Çocukları kurtaran tekne personeli Yunus Durmaz ise yaşadığı anları şöyle anlattı:

“Çok korkmuştu, ben ufak bir kız çocuğu vardı onu aldım. Onu getirirken annesine sesleniyordu anne anne diye. Ben onu anlıyordum, çünkü annesi de Türkçe biliyordu, 'Önce çocuğumu alın, çocuğumu kurtarın, benim için önce çocuğum önemli' filan yaptı. O şekilde önce çocuğu getirdim ben tekneye, sonra çocuk hala duyuyordum sesini, kız çocuğuydu, hala annesine kavuşmak için, annesinin yanına gitmek için çaba gösteriyordu benim kucağımda. O şekilde annesini aldıktan sonra herkese sordum, başka bir insan var mı, aranızda sizden başka biri var mı diye sorduktan sonra hiç kimse 'yok' dedi. Biz de rahatladık. Bu şekilde teknemize herkes düzenli bir şekilde aldık getirdik. Sonra da herkes mutluydu, sularını verdik, içti rahatladılar. Biraz karınları açtı, yemekte verdik. Bu şekilde limana getirdik. Sahil Güvenlik Komutanlığı geldi bizden teslim aldı” ifadelerini kullandı.

Tekne kaptanı Vakkas Dost da ilk defa böyle bir manzara ile karşılaştıklarını ve sağ salim Türk Sahil Güvenlik ekiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Vira Haber