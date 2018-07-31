Trump, Avrupa’da 11 liman kurulmasını istedi

Başkan Donald Trump, Rusya’ya yönelik yaptırımların devam edeceğini belirtti. Trump, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yle Beyaz Saray’daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir soruyu yanıtlarken, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar olduğu gibi, aynen devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

Trump, buna rağmen Rusya ile diplomatik görüşmelere devam edileceğini, liderlerle önemli sorunları çözmek için başb başa, ikili görüşmeler yapmakta bir mahzur görmediğini vurgulayarak Putin ile göüşmesine dair eleştirileri reddetti.

Bu arada Trump, AB ülkelerinin Rusya gazına bağımlılığını önlemek için, AB'de 11 liman kurulması ve buraya sıvılaştırılmış ABD gazı yollanması projesini AB ülkelerinin desteklediklerini açıkladı.

Trump, ayrıca bir soruyu yanıtlarken, İranlı liderin istemesi halinde Ruhani’yle “görüşebileceğini” belirtti.

VOA'nın aktardığına göre İranlılar’la olası bir görüşmeyi hiçbir ön koşul olmadan yapabileceğini kaydeden Trump, “Görüşmek isterlerse görüşürüz. Herkesle görüşürüz. Ben müzakereye inanıyorum, özellikle de savaşın sözkonusu olduğu durumlarda... İranlılar’la da istedikleri zaman elbette görüşürüm” diye konuştu.

İranlılar'ın böyle bir görüşmeye hazır olup olmadığını bilmediğini ifade eden Trump, "İran anlaşmasını sona erdirdim. Saçma bir anlaşmaydı. Muhtemelen eninde sonunda görüşmek isteyeceklerine inanıyorum ve ne zaman isterlerse görüşmeye hazırım" dedi.

Olası bir görüşmenin hem iki ülke hem de dünya için iyi bir gelişme olacağını kaydeden Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüşmelerinin de çok verimli geçtiğine işaret etti.

Donald Trump bir başka soru üzerine, Rusya’ya yönelik yaptırımların devam edeceğini belirtti.

Ayrıca Trump, Kongre’nin göçmenlik reformunu geçirmemesi halinde hükümeti kapatma tehdidini yineledi. Trump, “Amerika içerisinde yıllardır sürdürülen tartışmalardan sonra sınır güvenliğine sahip olamazsak, hükümeti kapatmaktan hiçbir rahatsızlık duymam” diye konuştu.

Amerika-Meksika sınırına duvar inşası için talep ettiği 25 milyar dolarlık bütçe ve göçmenlik konusundaki diğer tekliflerinin kendisi için “kırmızı çizgi” olup-olmadığının üzerine Trump, “Müzakere için her zaman alan bırakırım” ifadesini kullandı.

Vira Haber