Azınlıklara hakları iade ediliyor

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Rektörü ve DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Uğur Özgöker yaptığı açıklamada, ‘‘Nihayet 2 sene önce Yeşilköy’deki Süryani Ortaokulu Süryanice eğitim- öğretime başladı. Yeşilköy’deki metruk haldeki, yarı yıkık, bahçesi balıkçı meyhanesi olarak kullanılan Kilise Süryani Cemaatine verildi ve bakım onarım inşaat çalışmalarına başlandı. Bu sene ibadete açılacak en son gelişmede Taksim’deki Sacre Coeur Kilisesi de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Süryani Katolik Cemaatine tahsis edildi. Bu konuda AB ve uluslararası normların, Türkiye’de de uygulanmasını sağlayan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Tapusu olan Lozan Antlaşması’nın hükümlerinin yerine getirilmesini temin eden kişilerin başında ben geliyorum’’ dedi.

Prof. Dr. Özgöker, ‘‘Yıllarca vermiş olduğum bu mücadelenin geç de olsa meyvelerini vermesi sevindiricidir. AB’ye tam üyelik sürecinde de önemli bir dönemeç olan Lozan Antlaşması’nda Azınlık olarak belirtilenlerin haklarının iadesi, ülkemizin ne kadar güçlü bir Devlet olduğunun da bir göstergesi olacaktır.’’ diyerek, ‘‘Bu konuda DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği olarak, AB Komisyonu ve Parlamentosu ile çok yoğun diplomatik temaslarımız da oldu. Lozan Antlaşması’nda belirlenen azınlık haklarının korunması bağlamında, AB projeleri hazırladık. Başkan Ferhat Bozçelik ve Başkan Yardımcısı Musa Karademir ile birlikte Avrupa başkentlerinde temaslarımız her zaman sürdü. Ulusal ve uluslararası konferanslarda, hem konuşmacı olduk hem de etkin lobicilik yaptık’’ şeklinde açıklamasına devam etti.

Özgöker, Lozan Antlaşması’nda azınlık olarak kabul edilenlere, kendi dillerinde eğitim, din ve mezheplerinde ibadethanelerinde özgürce ibadet hakkı tanınan Ortodoks-Gregoryan ve Katolik Hıristiyan Ermeniler ile Ortodoks Hıristiyan Rumlar ve Yahudilerin haklarının iade edilmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Ortodoks-Gregoryan ve Katolik Hıristiyan Ermeniler ile Ortodoks Hıristiyan Rumlar ve Yahudilerin toplumdaki sosyal, ekonomik ve siyasal statülerinin yükseltilmesi için Kadir Has Üniversitesi’nde birçok AB projesi hazırladım. Kısa filmler çektim, İngilizce ve Türkçe kitap ve makaleler yazdım’’ ifadelerini de kullandı.

Özgöker, açıklamasına ‘‘En başta da Lozan Antlaşması’na göre, gayrimüslüm oldukları için azınlık statüsünde olmaları gereken ve kendi ana dillerinde, kendi okullarında eğitim yapabilmeleri ve kendi kiliselerinde ibadet etmeleri gerekirken, Hz. İsa’nın ilk İncil’i yazdığı tarihin en eski yazı ve kültür dillerinden olan Süryanice (Arami), Süryani ilk-orta okul ve liselerinde ulusal veya uluslararası yasak olmamasına rağmen eğitim yapamayan, İstanbul’da kapalı olan Yeşilköy’deki ve Tarlabaşı’ndaki dışında kendi kiliseleri olmadığı için Rum ve Ermeni Kiliselerinde ibadet etmek zorunda kalan Ortodoks (Kadim) ve Katolik Süryaniler’in kendi okullarında Süryanice eğitim ve Mardin’deki kiliselerinin dışında kendi ibadethanelerinde Süryanice ibadet edemeyen Süryaniler’in hakları konusunda çok mücadele ettim’’ diyerek devam etti.

Prof. Dr. Uğur Özgöker, sınıf arkadaşı ve halen İsveç’te yaşayan eski Süryani Patrik Vekili’nin oğlu ve Patrikhane sözcüsü Metropolit Yakup Bilge ile sürekli iletişimde bulunarak bilgi paylaşımında bulunduğunu da kaydetti.

Vira Haber