Denizden 3 milyar dolarlık rüzgâr esecek

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, denizde kurulacak rüzgar santralleri ile ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Offshore (klasik açık deniz) düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlandığını belirten Ataseven şunları söyledi: “23 Ekim’de teklifler sona erecek. Saros, Gelibolu-Şarköy ve Kıyıköy kıyı alanları aday bölgeler olarak belirlendi. 1200 MW kapasite belirlendi. İlk etap 840 MW. Kalan kısım da sözleşme tarihi itibariyle 72 ay içinde tamamlanacak. Türbin ünite gücü minimum 6 MW olacak. Bunun sebebi yeni teknolojiyle hayata geçmesi isteniyor. Türbin ekipmanının yüzde 60’ı yerli olacak. Yüzde 80 yerli mühendis istihdam şartı aranacak. Lisans süresi 30 yıl. Katılım için 100 milyon dolarlık teminat mektubu istenecek.”

Ataseven dünyanın birçok ülkesinden offshore’a ilgi olduğunu belirterek, bu ülkelerin Almanya, Danimarka, Hindistan, Çin, Güney Kore ve Japonya olduğunu söyledi. Rüzgâr sektörünün temel 2 talebi olduğunu kaydeden Ataseven, 2020 yılında sona erecek Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) mekanizmasına ilişkin belirsizliğin ortadan kaldırılmasını istedi. Sanayicilerin ve yabancı yatırımcıların bu süreci yakından takip ettiklerini anlatan Ataseven şunları kaydetti: “Gerçek anlamda atılımlar planlıyorsak, sektörün desteklenmesine yönelik hızlı kararların alınması gerekiyor. Rüzgâr yatırımları uzun yatırımlar olduğu için 2020 sonrası mevzuatın netleşmesini istiyoruz. Rüzgâra daha fazla yatırım yapılacağını öngörüyoruz. Türbin üreticileri de bilmeli ki sanayi anlamında yatırım yapabilsinler.”

1.5 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Kapasite artış taleplerinin karşılanmasının da sektöre ivme kazandıracağının altını çizen Ataseven, “Bu taleplerin önü açılırsa sektör süratle bu yatırımları hayata geçirebilir. Çünkü bu projeler süreçleri tamamanmış projelerdir. Yatırım tutarı 1.5 milyar dolar olan, 1000 WW’ın üzerindeki bu yatırımların önü açılırsa, rüzgar sektöründeki ilerleyişimiz hızlanır. İlk etapta bu konuları değerlendirmeye almak 2023 yılı hedeflerimize daha etkin bir şekilde ilerleyebilmemizin önünü açacaktır” dedi.

EN ÇOK RES EGE VE MARMARA’DA

Raporda, işletmedeki rüzgâr enerjisi santrallarının kurulu güç bakımından yüzde 38.91’i Ege, yüzde 33.92’si Marmara’da, yüzde 13.31’i Akdeniz’de ve yüzde 8.69’u İç Anadolu Bölgesi’nde bulunduğu kaydedildi. Raporda, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da hayata geçen santrallarda artış olduğunun görüldüğü kaydedildi.

İNŞASI DEVAM EDEN RES’LERDE ARTIŞ

İNŞASI devam eden RES’lerin 552 MW’tan 885 MW’a çıktığı belirtilen raporda, şunlar denildi: “29 proje içinde Çanakkale ve Denizli’de toplam 243 MW’lık projeyi hayata geçirmeye hazırlanan Akfen Enerji öne çıkıyor. Sancak Enerji’nin Konya’da kuracağı 155 MW’lık santral, Konya ili için önemli bir yatırım olacak. Ağaoğlu’nun Balıkesir’deki 124 MW’lık projesi ise üçüncü sırada yer alıyor.”

RÜZGÂR KURULU GÜCÜ 7 BİN MW’I AÇTI

TÜRKİYE Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin(TÜREB) hazırladığı 2018 yılının 6 aylık rüzgâr istatistik verileri yayımlandı. Verilere göre Türkiye’nin toplam rüzgâr kurulu gücü 7 bin MW’ı aştı. Raporda, ikincil rüzgâr alanları olarak belirtilen Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde rüzgâr yatırımlarının hızlandığı görülüyor. Rapora göre bu yılın ilk altı ayında gerçekleşen kurulu güç miktarı 140 MW olarak açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre rüzgâr enerjisinde işletmeye geçen santrallarda düşüş görülse de inşası devam eden santrallarda artış olduğu gözlemlendi.

Vira Haber