22 yıldır caretta carettalar için nöbet tutuyor

Bayram Kütle ile caretta carettaların dostluğu 1993 yılında başlıyor.Soyu, Antalya yörüklerine dayanan Kütle ile carettaların yolu, o dönem Çıralı sahilini de kapsayan köylerine, bin 800 dönümlük 18 delikli golf sahası yapılacağının duyulmasıyla kesişti. Kütle, beraberindeki köy sakinleriyle projenin iptali için dava açtı. İptali sağlayabilmek için bir avukat gibi tüm detayları araştıran Kütle'nin aklına köylerindeki carettaların varlığı geldi.Kütle ve beraberindekilerin, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta adlı deniz kaplumbağalarının burada ürediklerini gösteren görüntüleri ve fotoğrafları dava dosyasına eklemesiyle golf sahası projesi iptal oldu.

"Onlar bizim köyümüzü kurtardı, ben de onların neslini kurtarmak için çalışacağım" diyerek 22 yıl önce "vefa" adını verdiği nöbetle carettalara gece gündüz sahip çıkan Kütle, yavruların yaşaması için canla başla çalışıyor. Mayıs - ekim arası saat 02.00'ye kadar ergin kaplumbağaların yumurta bırakmasını takip ettikten sonra 3 saat uyuyup saat 05.00'te yeniden sahile gelen Kütle, yumurtadan çıkan yavruların sorunsuz şekilde denizle buluşmalarını sağlıyor.

Hiçbir maddi destek almadan karşılıksız "vefa nöbeti"ni sürdüren Kütle, caretta carettalara ilgisi nedeniyle çevresinde "Caretta babası" olarak tanınıyor.Köyünde çiftçilik yapan Kütle, 22 yıl önce nöbete başladığında 37 olan yuva sayısının bu yıl 142'ye yükseldiğini vurguladı.

"Dava sürecine kadar kaplumbağaların değerini anlayamadık"

Çıralı'da golf sahası yapılacağına ilişkin gazete haberlerinin ardından büyük şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Kütle, "Arsalarımız elden gidiyor, ne yapacağız?' diye toplantı yaptık. Dava sürecine kadar kaplumbağaların değerini anlayamadık. Geceleri biz bazen serin diye sahilde yatardık. Gece öküz, inek gibi bir şey çıkar kumsalda yürürdü. Biz ondan korkardık. Carettanın ne olduğunu bilmiyorduk." diye konuştu.

Carettaların varlığıyla golf sahası izninin iptal edildiğini aktaran Kütle, o günden sonra kaplumbağaların önemini anlayıp, korumaya başladıklarını dile getirdi.Doğal Hayatı Koruma Vakfı yetkilileri ile üniversitelerden akademisyenlerin kendilerine carettaların nasıl korunması gerektiğine yönelik eğitim verdiğine değinen Kütle, derhal kolları sıvayıp işe koyulduklarını söyledi.

"Kaplumbağalar Çıralımızı kurtardı. Biz de ona sahip çıktık. Kaplumbağaya vefa borcumu 22 yıldır ödüyorum, ömrümün sonuna kadar da ödemeye devam edeceğim." diyen Kütle, bütün yavru carettaları evladı gibi gördüğünü belirtti.

Çıralı'ya caretta carettaları görmek için her yıl binlerce turist geldiğini ifade eden Kütle şöyle konuştu:"Burada herkes 'kaplumbağa' denince ayağa kalkar. Her şeyden önce köyü kaplumbağa kurtardı. Çıralı halkı her şeylerini carettalara borçlu. Çünkü ekmeği kaplumbağadan yiyorlar. Buraya gelenler kaplumbağa için geliyor. Hem halk hem de turistler kaplumbağayı benimsedi. Çıralı doğal bir güzellik. Burada tertemiz oksijen satılıyor. Çıralı, carettalarıyla, yeşiliyle güzel ülkemizin turizmine hizmet vermeye devam edecek."Kütle, deniz kaplumbağalarının korunması için Çıralı'da kurdukları Ulupınar Çevre Koruma, Geliştirme ve İşletme Kooperatifinin çalışmalarını duyarak Yunanistan'dan gelen bir akademisyenin daveti üzerine bu ülkeye giderek carettalarla ilgili sunumu yaptığını da sözlerine ekledi.

Vira Haber