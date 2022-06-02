Batan Geminin Mürettebatı Okyanusta Strafor Kutuların Üzerinde 4 Gün Geçirdikten Sonra Kurtarıldı

Endonezya’nın Doğu Java eyaletindeki Pulau Saobi Adası ile Sabuntan Adası arasında hareket eden Zidane Express'e ait kargo gemisi şiddetli dalgalar nedeniyle battı. Gemi motoruna su girmesinin ardından telsiz bağlantısı kesildi. Geminin batmasının ardından Rusyadi, Mohammed Ajim, Ansori ve Ali Sabibi isimli 4 kişilik mürettebatın kayıp olduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışması başlatan sahil güvenlik ekipleri, okyanusta sürüklenen 4 mürettebatı balıkçı teknelerinin yardımıyla Bali’de buldu. Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Koordinatörü Wahyu Budi, “4 kişi, Boom Beach Banyuwangi’ye 63, Sapeken Madura Harbor’a 98 kilometre ötede güvenli şekilde bulundu” dedi.

Boş strafor kutularından cankurtaran botu yapmışlar

Edinilen bilgilere göre mürettebat, geminin batacağını anlayınca gemide bulunan yiyecek ve içecekleri yanlarına alarak boş strafor buz kutularından cankurtaran botu yaparak okyanusa açıldı.

'Yanlarındaki suyu azar azar içmişler'

Kurtarılan 4 mürettebatın sağlık kontrolü için anakaraya götürüldüğünü belirten Budi, “Pulau Sapeken Adası’na götürülen mürettebat, sağlık kontrolünün ardından aileleriyle buluşacak. Su yüzeyinde kalmak için strafordan yapılmış buz kutularını kullanan mürettebat, yanlarında götürdükleri suyu da azar azar içmişler” açıklamasında bulundu.

Zidane Express gemisi, 26 Mayıs’ta Banyuwangi kentinden Madura Adası’na gitmek üzere yola çıkmış, 28 Mayıs’ta dönmeyen gemi kayıp olarak bildirilmişti.

