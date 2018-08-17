Bayramda Foça ve Mordoğan’a çift gemi

İzmirliler Kurban Bayramı süresince, Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu ulaşım araçlarıyla "yüzde 50 indirimli", mezarlıklara da "ücretsiz" seyahat edecek. Mordoğan ve Foça seferlerinin aktarmasız yapılabilmesi için iki gemi birden kaldırılacak. 22-26 Ağustos tarihleri arasında uygulanacak deniz programında Yassıcaada seferleriyle Foça-Mordoğan arasında direkt seferler de var.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşımda "yüzde 50 indirimli tarife" uygulayacak. Havaalanı, Baykuş, Bilet 35, Aylık Bilet ve Yerleşke Öğrenci tarifeleri bu uygulamanın dışında tutulacak. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan karara göre Belediye'ye toplu taşıma araçlarında Bayram seyahatleri "yarı yarıya indirimli" olarak gerçekleştirilirken, kabristan ziyaretleri için tahsis edilen otobüsler bayram günlerinde ücretsiz sefer yapacak.

Deniz ulaşımında yeni gemilerle birlikte hızlı, konforlu ve güvenli yolculuk dönemini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nın ikinci gününden itibaren ekonomik tatil yapmak isteyenler için Foça, Mordoğan ve Yassıcaada seferlerine devam edecek. Daha önce Foça-Mordoğan-İzmir üçgeninde tek gemiyle ring seferleri yapan İzdeniz, Kurban Bayramı süresince Mordoğan ve Foça için ayrı ayrı gemiler kaldırarak "aktarmasız" ulaşım sağlayacak. Bayramda ayrıca, Foça ile Mordoğan arasında direkt seferler de yapılacak.

Günübirlik tatilin vazgeçilmezi: Yassıcaada

İzmir’de günübirlik tatilin en renkli ve en ekonomik merkezlerinden biri olan Büyükşehir Belediyesi Yassıcaada Tesisleri, bayramda da konuklarını ağırlamaya devam edecek. 2017 yaz sezonunda yaklaşık 12 bin kişiyi ağırlayan tesis, bu yaz da İzmirlilere ekonomik tatil hizmeti vermeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yassıcaada seferleri, Karşıyaka iskelesinden 08.30’da, Üçkuyular iskelesinden 09.00’da başlıyor. Adadan dönüş saati ise 17.45.

Gidiş-dönüş gemi yolculuğu ile tesise giriş ücretinin sadece 22 TL olduğu “Yassıcaada tatilinin biletleri sefer gününe kadar Karşıyaka ve Konak iskelesindeki bilet satış ofislerinden temin edilebilecek. Yassıcaada tatilinden 7 yaş altı çocuklar, ebeveynleri ile birlikte olmak kaydıyla ve düzenlenecek ‘Serbest Seyahat Belgesi’yle ücretsiz yararlanabilecek.

Yassıcaada seferleri, Bayramın ikinci günüden itibaren 5 gün devam edecek.

Foça ve Mordoğan’a çift gemi

Foça ve Mordoğan’a yaz mevsimi boyunca her hafta sonu sefer düzenlemeyen Büyükşehir Belediyesi, İzmirliler için bayramda ek sefer düzenleyecek. Bayramın ikinci gününden itibaren çift gemi kaldıracak İZDENİZ, İzmir’den Foça ve Mordoğan’a aktarmasız seferler yapacak. Foça ve Mordoğan seferleri, Bayramın ikinci gününden 26 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek. Sabah 08.25’de Konak’tan kalkacak İZDENİZ gemileri, Karşıyaka iskelesinden de yolcu alarak Foça’ya geçecek. Foça’dan dönüş saati 19:30.

İzmir’den Mordoğan’a gidişte Karşıyaka’dan kalkış saati 08:25, Konak’tan ise 08.40 olacak. Günübirlik giden yolcuların dönüşü için gemi 19.30’da Mordoğan’dan dönüş yapacak.

Foça ve Mordoğan arasında yapılacak seferler için, Mordoğan ve Foça’dan kalkış seferi saat 10.10, geri dönüş sefer saati ise 18.40 olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki Cumartesi günü başlayacağı Mordoğan seferlerinin ücretleri tam 11 TL, öğretmen 9, öğrenci ise 7 TL olarak belirlendi. Foça’ya keyifli bir deniz yolculuğu yapmak isteyenler ise tam bilet için 14 TL, öğretmen için 12 TL, öğrenci için de 10 TL ücret ödeyecek.

Vira Haber