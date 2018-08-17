Savunma için sektör temsilcileri buluşuyor

Terörle mücadele, kaçakçılığın ve düzensiz göçmen geçişlerinin önlenmesi gibi dış tehditlere karşı sınır güvenliğini sağlamak, milli güvenlik ve ekonomi açısından büyük önem taşıyor. MÜSİAD Ankara, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini hedef alan her türlü saldırıya milli ve yerli savunma sanayi ile çözüm üretmek için tüm tarafları I. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde bir araya getiriyor. Türkiye’nin en büyük savunma sanayi üreticileri, sektörün alt yüklenicileri, akademisyenler, orduda görevli kıdemli karar vericiler, teknoloji uzmanları, askeri denetim ve sınır kontrolü uzmanları tek çatı altında buluşuyor. Zirve, 2-3 Ekim 2018 tarihlerinde Hilton Garden Inn Ankara Gimat’ta gerçekleşecek.

Sınır güvenliği ortak akılla tartışılacak

Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi’nde alanında uzman konuşmacılar tarafından sınır güvenliği alanındaki güncel gelişmeler aktarılacak. Askeri radar ve sınır güvenliği konusunda en son teknoloji ve hizmetlerin görülüp test edilmesi ve birbirleriyle kıyaslanması için önemli bir platform oluşturan Zirve, savunma sanayi için üretim yapan sektör devleriyle küçük ve orta ölçekli firmaların da buluşma noktası olacak. Zirve’de stratejik iş birliği anlaşmalarının yapılması, iş bağlantılarının kurulması, ortak akılla iş fikirlerinin geliştirilmesi bekleniyor.

Savunma sanayimiz 10 kat büyüme potansiyeline sahip

MÜSİAD Ankara Savunma Sanayi ve Havacılık Sektör Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Altunbaş, zirve hakkında şunları söyledi: “Türkiye içinde bulunduğu coğrafya ve jeostratejik konumu nedeniyle dış tehditlere açık bir konumda. Bugün yaşadığımız ekonomik yaptırım ve tehditler de savunma sanayimizin milli ve yerli olmasının ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Türkiye, modern savunma sanayisine geçişini yerli kaynak, teknoloji ve insan gücüyle yapması halinde bölgedeki gücünü daha da artıracak. Türk savunma sanayi, son 16 yılda yaklaşık 5 kat büyüyerek 6 milyar doları aşan üretim gücüne ulaştı. Sektörün ülkemizin ihtiyacını karşılama ve ihracat potansiyeli düşünüldüğünde, 10 kat daha fazla büyüme potansiyeline de sahip. Savunma sanayi; otomotiv, makine, kimya, bilişim teknolojileri, gemi, inşaat gibi birçok sanayi kolunun da gelişmesine aracılık ediyor ve bu yönüyle de ülke ekonomimizin büyümesinde kilit rol oynuyor. Sektörü temsil eden tüm firmaları, alt ve yan sektör firmalarımızı da ortak akılla milli ve yerli savunma sanayi çözümlerini tartışmak için Zirve’ye bekliyoruz.”

Vira Haber