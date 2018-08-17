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ABD'den Filipinler'e Rusya uyarısı!

ABD'den Filipinler'e Rusya uyarısı!

ABD, Filipinler'i, Rusya'dan askeri teçhizat satın almaması konusunda uyardı. Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, geçen hafta Manila'nın  Moskova’dan iki denizaltı satın alma planını açıklamıştı.

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ABD Savunma Bakanlığının Asya ve Pasifikten Sorumlu Müsteşarı Randall  Schriver, üst düzey savunma ve askeri yetkililerle görüşmek üzere Filipinler'i  ziyaret etti.

Filipinler medyasına göre, Schriver, Filipinler'in Rusya'dan askeri  teçhizat satın alma konusunda çok dikkatli düşünmesi gerektiğini belirterek, "Filipinler, büyük ölçekte Rus teçhizatı satın almaya devam ederse bunun ittifak  için yararlı bir şey olacağını düşünmüyorum. Sonuç olarak, Filipinler için  Ruslardan daha iyi bir ortak olabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan askeri teçhizat satın alma kararının aynı zamanda Rusya ile  ilişkilere yatırım yapmak anlamına geldiğini kaydeden Schriver, bu durumun,  Filipinler ile ABD askeri ittifakı üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dikkati  çekti.

Schriver, Filipinler'in ABD ile iş birliği yapmasının, müşterek  çalışmaları sürdürmeye ve her türlü senaryoda çalışma yeteneğini geliştirmeye  yardımcı olacağını ifade etti.

 Schriver ayrıca, Washington'ın ihtilaflı Güney Çin Denizi konusunda da Manila'ya desteğini dile getirerek, "İyi bir müttefik olacağız ve Filipinler'in  bu doğrultuda karşılık vermesine yardımcı olacağız." dedi.

 Diğer yandan, Güney Çin Denizi üzerinde uçan ABD uçağına Çin  tarafından uyarı yapılmasına ilişkin haberleri değerlendiren Schriver,  "Uluslararası hukukun izin verdiği yerlerde uçacağız, yelken açacağız ve  işleteceğiz. Kimsenin yolun kurallarını yeniden yazmasına veya uluslararası  yasaları değiştirmesine izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, geçen hafta Manila'nın  Moskova’dan iki denizaltı satın alma planını açıklamıştı.

Vira Haber

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