Belek’te 60 bin caretta yavrusu denizle buluştu

Antalya'nın dünyaca ünlü Belek Turizm Bölgesi'ni de içine alan Kundu, Kadriye, Boğazkent ve Denizkent'ten oluşan, yaklaşık 30 kilometrelik sahil bandında, nesli tehlike altındaki türlerden carettacarettaların yuvalama dönemi, 20 Mayıs'ta başladı. Akdeniz'in en büyük carettacaretta yuvalama alanı olan sahilde, Ekolojik Araştırmalar Derneği'nce (EKAD) yuvaların işaretlenmesi ve korunması, yavruların güvenle denizle buluşturulması amacıyla 20 yıldır bölgede gönüllülük esasıyla çalışma yapılıyor.

30 KİLOMETREDE 2 BİN 100 YUVA

Akdeniz'in en büyük carettacaretta yuvalama alanında bu yıl ilk yuva, 20 Mayıs'ta oluşurken, ilk yavrular da 18 Temmuz'da denizle buluştu. EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat, Belek sahillerinde bu yılki yumurta bırakma döneminin ağustos ayı içinde tamamlandığını, toplam yuva sayısının ise 2 bin 100'e ulaştığını söyledi.

AĞUSTOSTA YUVA SAYISI ARTTI

Geçen yıllara göre, bu sene yumurta bırakma sürecinin geç başladığına, mayıs ayında oluşan yuva sayısının az olduğuna işaret eden Dr. Canpolat, "Çünkü bu yıl geçen seneye göre sıcaklar daha geç başladı. Yumurta bırakma süreci geç başlamasına karşın önceki yıl 1- 2 tane yuva oluşan ağustos ayında bu yıl 50'nin üzerinde yuva oluştu. Yani yumurta bırakma işlemi de geç tamamlandı" dedi.

KULUÇKA SÜRELERİ 10 GÜN UZADI

Havanın soğuk gitmesi nedeniyle geçen yıl 45- 50 günde yumurtalardan dışarı çıkan yavruların bu sene çıkış sürecinin de uzadığını anlatan Dr. Canpolat, "Bu yıl enteresan bir şey daha oldu ve kuluçka süreleri uzadı. Normalde 45- 50 günde yumurtadan çıkan yavrular bu sene 55- 60 gün sonra çıktı. Havanın soğuk gitmesi kuluçka süresini de uzattı" diye konuştu.

TOPLAM 75 BİN YAVRU BEKLENİYOR

Toplamda oluşan 2 bin 100 yuvanın yaklaşık yüzde 80'inin açıldığını ve yavruların doğal yollarla denize ulaştığını dile getiren Dr. Canbolat, yuvaların tamamındaki çıkışların eylül sonu gibi tamamlanacağını söyledi. Bugüne kadar denizle buluşan yavru caretta caretta sayısının 60 bini bulduğunu dile getiren Canpolat, yuvaların tamamı açıldıktan sonra denizle buluşacak yavru sayısının 70- 75 bine ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

ERGİN CARETTA CARETTA ÖLÜMLERİ AZALDI

Geçen yıllara göre bu sene ergin caretta caretta ölümlerinde de azalma görüldüğünü belirten Dr. Canpolat, "Sahilde özellikle başıboş köpekler tarafından yumurta bırakmaya çıkan yetişkin carettacarettalara yönelik saldırılardan kaynaklı 5- 6 caretta caretta yaralandı. Bunları İztuzu'ndaki rehabilitasyon merkezine gönderdik. Ayrıca bıçak ve tüfekle vurulduğunu düşündüğümüz iki caretta vardı. Bu yıl ölüm vakasıyla çok az karşılaştık. Geçen yıllarda çok daha fazla ölü birey görüyorduk" dedi.

VALİ KARALOĞLU'NDAN ÖZEL İLGİ

Uzun yıllar caretta carettaların yuvalama alanlarında insan kaynaklı olumsuz etkilerle ilgili çok ciddi sorunlarla karşılaştıklarını da aktaran Dr. Canpolat, "Bu yıl da benzer sorunlar yaşandı ancak 35 yıldır bu işlerle uğraşıyorum ve ilk defa bir valinin doğaya bu kadar sahip çıktığını gördüm. Antalya Valimiz Münir Karaloğlu'na bu zorlu süreçte carettacarettaların yaşam alanlarının korunmasına yönelik gösterdiği duyarlılık nedeniyle özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vira Haber