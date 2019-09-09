44 yıldır kimsenin giremediği hayalet ada

Son James Bond filminin bir bölümünün de çekildiği adanın hikayesi dünya endüstri tarihinin kısa özeti gibi.

Japonya'ya ait olan ada dev bir savaş gemisine benzemesinden ötürü 'Battleship Island' olarak da anılıyor. Adayı ilginç kılan ise 44 yıldır hayalet şehir olarak bilinmesi...

Ada aslında 480x160 metre büyüklüğü ile minik bir şehir kadar bile değil ancak 1887 yılında adada kömür madeninin bulunması ile göç almaya başlıyor ve hızla çoğalan nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehri ünvanını kazanıyor.

1800'lerin sonu Japonya'da endüstrileşmenin en yoğunluklu yaşandığı dönemler. Hashima'dan çıkan kaliteli kömür, adanın kısa sürede Mitsubishi tarafından satın alınmasını sağlıyor.

1890'dan itibaren tamamen Mitsubishi tarafından işletilen maden ocakları deniz altında 1100 metreye kadar iniyor.

Bu verimli kömür madenlerinde çalışan işçiler, aileleri, pazar yeri, hastane, oyun parkları, sinema derken adanın nüfusu 5.300'e dayanıyor. Bu da adaya dünya üzerinde en yüksek yoğunluklu insan nüfusu rekorunu kazandırıyor.

Ada tayfunlardan ve tsunamilerden etkilenmesin diye etrafı yüksek beton duvarlarla çevriliyor. Hatta dünyanın ilk betonarme binası bu adada yapılıyor ve tam 9 katlı.

Zamanla dünyada kömür enerjisi yerini petrole bırakıyor ve 1960'larda Japonya sanayinde kullanılan enerji tamamen petrol merkezli hale dönüşüyor. Petrolün enerji pazarına hakimiyeti adanın sonunu hazırlıyor ve Mitsubishi 1974'de madeni kapatıyor.

Adada yapacak iş bulamayan sakinler çamaşır makinelerini, koltuklarını, oyuncaklarını ve daha aklınıza ne gelirse geride bırakıp adayı terk ediyorlar.

1974'de nüfusu sıfıra inen Hashima adası o zamandan beri hayalet şehir olarak anılıyor. 38 sene boyunca Mitsubishi'nin mülkiyeti olmaya devam eden ada 2009'da Nagazaki şehri yönetimine bedelsiz olarak veriliyor.

Adanın sanayi devriminin bir göstergesi olması sebebiyle Temmuz 2015 tarihinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Ada uzunca bir süre herkese kapalıydı. 2005 yılında ilk olarak gazeteciler girdikten sonra Hashima'nın turist ziyaretine açılması planlandı.

Ancak adadaki binaların oluşturduğu tehlike bölgenin turistlik olmasını engelliyor. Yalnız son zamanlarda turist de kabul etmeye başlayan adanın sadece küçük bir kısmı ziyarete açılmış durumda.

Adaya gitmek isterseniz, Nagazaki'nin Ohato limanından kalkan tur teknelerine binebilirsiniz. Fiyatı 5 bin yen civarı.

Vira Haber