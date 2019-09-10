Donanmaya yeni bağlantı sistemi

Kanada, beş adet gemiler arası bağlantı sistemi temin edeceğini açıkladı. Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sistem için, Navamar tersanesi ile yaklaşık 12 milyon ABD Doları değerinde bir anlaşma imzalandı. Bu bağlantı sistemiyle, Kanada Deniz Kuvvetleri Ortak Destek Gemileri gibi platformların, ekipmanları gemiden karaya transfer edebilmesi için gelişmiş kabiliyete ulaştırılması amaçlanıyor. Teslimatın 2022/2023’te başlaması bekleniyor.

Kanada Silahlı Kuvvetleri’nin karadaki operasyonlara ve ortak eylemlere daha hızlı yanıt vermesini sağlayacak olan sistemin dördü, iki adet Ortak Destek Gemisinde konuşlandırılacak. Geriye kalan bağlantı sistemleri ise bakım çalışmaları için hazır olacak ve eğitim çalışmalarında kullanılacak. Modüler ve yapılandırılabilir gemi-kıyı bağlantı gemileri hemen hemen her göreve uyum sağlayabiliyorken; kıyıya iliştirilmiş geçici bir iskele olarak, gemi bakım ve onarımında veya tahliye işlemlerini yürütmek için kullanılabiliyor.

Vira Haber