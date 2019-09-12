İran, Hazar'da  Ro-Ro terminali kuracak

Yetkililer, KACH'ın İran'ın kuzeyinde Anzali liman kentinde bulunan Hazar Limanı Kompleksi'nde RO-RO rampasını inşa etmeye başlayacağını söyledi.

Anzali Serbest Ticaret Bölgesi Örgütü Başkanı (AFTZO) Reza Masrour, “Bu proje ulusal bir proje ve ülke için önemli. Proje 10 milyon dolara mal olacak ve 2 yılda tamamlanacak’’ açıklamasını yaptı.

Masrour, RO-RO rampası tamamlandığında ve liman demiryolu ağına bağlandığında, İran Çin ve Avrupa ülkeleri arasında bir geçiş koridoru haline geleceğini belirterek ‘’Bu tür tesisleri Hazar Denizi'ne kurmak, Çin ve Rusya'nın büyük gemilerini Anzali'ye yerleştirmelerini ve ihracat yüklerini İran üzerinden devretmelerini sağlayacaktır’’ dedi.

Masrour, tesisin özellikle Çin'in ve Kazakistan'ın Aktau limanından yola çıkan kargo gemilerini ilgilendireceğini belirtti.

İran'ın seçkin askeri gücü IRGC ile bağlantılı büyük bir mühendislik ve inşaat şirketi olan KACH Başkanı, şirketin Anzali'deki RO-RO rampasının inşası için 6 milyar dolara kadar yatırım yapacağını söyledi.

Saeid Mohammad, Tahran'daki AFZO yetkilileri ile yapılan sözleşmenin imzalanmasından sonra rampanın 90 metre uzunluğunda ve 26 metre genişliğinde olacağını, 7,6 hektarlık bir hinterlanın tesise ithalat ve ihracat yapmak için tesise bağlanacağını açıkladı.

Yetkililer, Hazar Limanı Kompleksinin, tamamen tamamlandığında RO-RO dahil olmak üzere toplam 22 rampaya ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Geçtiğimiz ay, İran ve Rusya'nın üst düzey yetkilileri, Hazar Denizi'nde iki ülkenin limanlarını turistler ve yolcular için birbirine bağlamak için bir feribot güzergahı kurmaya karar vermişlerdi.

İran’ın Rusya Büyükelçisi Mehdi Sanayee, Derbent’i ziyareti sırasında İran ile Rusya’nın Dağıstan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin gelişimini tartıştı.

Ziyarette iki taraf Makhachkala Ticaret Limanı'ndan kargo trafiğinin artırılması ve Makhachkala ile Tahran arasında doğrudan yolcu ve kargo seferlerinin başlatılması konusunu görüştü.

Tartışılan konular arasında, iki devleti birleştiren ve Dağıstan cumhurbaşkanı başkanı Vladimir Vasiliev ile umut hakkında oldukça iyimser bir doğrudan vapur hizmeti kurma planı vardı.

Başbakan, Derbent’in birçok İranlı’yı cezbettiğini ve feribot seferlerinin işlerinin kolaylaştırılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Vasilyev, İra iş dünyasının Dağıstan’a, özellikle Derbent’e ilgi duymaya başladığını ve bölgeyi dönüştürmek için bir dizi uluslararası projenin başlatıldığını söyledi.

Vira Haber