DFDS filosuna 2 feribot daha katıyor

DFDS, Moby Line'ın 2001 ve 2005 yıllarında inşa edilen Moby Wonder ve Moby Aki'yi satın alacak. Ekim 2019'un ikinci yarısında teslim edilecek feribotlar, DFDS filosuna katılmadan önce kapsamlı bir şekilde yenilenecek ve yeniden adlandırılacak. Şirket ayrıca yeni gemilerin hizmete başlaması için limanlarda da çalışmalar yapacak.

DFDS başkan yardımcısı ve kısa güzergahlar ve yolcular başkanı Kasper Moos, “Yeni feribotlar, Newcastle'dan Amsterdam'a rotamız için ideal. Yolcularımıza modern araç üstü tesisleri ve daha fazla araç güvertesi kapasitesi sağlayacaklar. Yeni tonaj, DFDS'nin yüksek verimli araç yolcularına olan talebin artmasını sağlayarak yolcu gelirini artırmasını sağlayacak. Nakliye müşterileri için, tüm yıl boyunca sabit kalabilecek daha fazla kapasite sunabileceğiz. ” açıklamasını yaptı.

Vira Haber