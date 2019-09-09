İstanbul22 °C

  1. HABERLER

  2. BİLGİSEL

  3. Canavar görünümlü deniz canlıları
Canavar görünümlü deniz canlıları

Canavar görünümlü deniz canlıları

Dünyanın yüzde 70'inin sularla kaplı olduğunu biliyoruz. İçinde bilmediğimiz binlerce canlı türünü barından okyanusların insanlar tarafından sadece yüzde 5'i keşfedildi. Geri kalan yüzde 65'lik kısım ise gizemini korumaya devam ediyor.

A+A-

Bilim insanları ve denizciler tarafından büyük bir merakla araştırmaya devam edilen deniz canlıları, büründükleri şekille alışılan balık türlerinden oldukça farklı görünüşe sahipler. Bunun en büyük kanıtı ise Rus balıkçının çektiği fotoğraflar...

Rus balıkçı Roman Fedortsov'un fotoğrafladığı bu canlılar, derin mavinin gizemini koruyan bölgelerinden nasıl yaratıkların çıkabileceğinin küçük bir kanıtı.

Tek gözlü ya da hiç gözleri olmayan bir balıkla karşılaşabileceğiniz bu karelerde 'uzaylı' olabileceğini düşüneceğiniz canlılarla da karşılaşacaksınız. İşte derin mavinin ilk kez göreceğiniz birbirinden ilginç canlıları...

canavar.jpg

canavar1-001.jpg

canavar2-001.jpg

canavar3-001.jpg

canavar4-001.jpg

canavar5.jpg

canavar6.jpg

canavar7.jpg

canavar8.jpg

canavar9.jpg

canavar10.jpg

canavar11.jpg

canavar12.jpg

canavar13.jpg

canavar14.jpg

canavar15.jpg

canavar16.jpg

canavar17.jpg

canavar18.jpg

canavar19.jpg

canavar20.jpg

canavar21.jpg

canavar22.jpg

canavar23.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 147 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.