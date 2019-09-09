Kuzey Kutbu'nda deniz buzu yüzde 12 hızla eriyor

30 yıldır Svalbard'da yaşayan Norveç Kutuplar Bölgesi Enstitüsü Başkanı Kim Holmen, insan eliyle oluşan iklim değişikliğinin etkilerinin bu bölgede 'görünür hale geldiğini' belirtirken "Şu an burada yaşananlar yakında dünyanın baka bölgelerinde de gerçekleşecek" uyarısı yapıyor.

Holmen'a göre, "Kış aylarındaki hava sıcaklığı son 30 yılda 10 derece yükseldi. Okyanus suyu daha sıcak hale geldi. İklim değişikliği yüzünden Kuzey Kutbu'nu kaybediyoruz".

Vira Haber