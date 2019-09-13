Paris Anlaşması’nı onaylamak zorundayız

İklim krizi her geçen gün derinleşiyor. Birkaç gün içerisinde İstanbul, Ankara ve Aydın'da sağanak yağış sele dönüştü, hortumlar birbirini izliyor. Su kaynaklarımız hızla kuruyor. Türkiye'nin iklim kriziyle mücadeleye bir an önce dahil olması için Paris İklim Anlaşması'nı onaylaması şart. Deniz Kültürü Derneği bu nedenle acil bir çağrı yayınladı.

İKLİM KRİZİNE KARŞI SEN DE KAMPANYAYA KATIL!

İklim değişikliği, dünyanın her bölgesini etkileyen bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Bilim insanları şu anda öngörülen küresel ısınma seviyesinin insani sonuçlarının felaket olacağı uyarısında bulunuyor. Küresel ısınmada küresel düzeyde keskin bir artış yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü, 2030-2050 yıllarında iklim değişikliğinin 250 bin ek ölüme neden olmasını beklediğini anımsatıyor. Dünya hâlihazırda 1°C’lik sıcaklık artışının etkilerini yaşıyor. Bu artışın etkileri ülkemizde de görülmeye başlandı. En son, 2017 yılında Yalova’nın yüzölçümünün 1.3 katı kadar orman alanı yangınlarda zarar gördü. 2 bin 411 orman yangınında 1120 kilometrekare alan yandı. 2100 yılında bugünden 1,5°C daha sıcak olacak bir dünyada, aşırı sıcaklıkların görülme sıklığı en az iki katına çıkabilir. 1,5°C’lik sıcaklık artışı, tatlı su kaynakları üzerindeki baskıyı ve Türkiye gibi hassas bölgelerde su kıtlığı riskini artıracak.

2020 sonrası iklim değişikliği rejiminin çerçevesini oluşturan Paris Anlaşması, 2015 yılında Paris’te düzenlenen BMİDÇS 21. Taraflar Konferansı’nda kabul edildi. Anlaşma, 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 55’ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girdi. İklim değişikliğini durdurmak için Nisan 2016'da New York'ta imzalanan Paris İklim Anlaşması'na 179 ülke taraf olurken, Türkiye hala anlaşmayı onaylamayan 18 ülke arasında yer alıyor.

İMZALADIK AMA ONAYLAMADIK

İklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerden biri olan Akdeniz havzasında yer alan Türkiye, Paris Anlaşması'nı 2015 yılında imzalamasına rağmen halen onaylamadı. Anlaşmanın uygulamaya geçmesi için her uluslararası anlaşma gibi önce TBMM'de onaylanması gerekiyor.

Deniz Kültürü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Şen, “Bu anlaşmayı imzalamayarak çok vakit kaybettik. Ancak iklim değişikliği beklemiyor. Türkiye'nin iklim kriziyle mücadeleye bir an önce dahil olması için bugüne kadar hazırlanmış en ciddi ve kapsamlı uluslararası adım olan Paris Anlaşması'nı onaylaması şart” dedi. Şen, ülkemizde bugüne kadar görülmeyen hortumlar, ani yağmurlar, su basmaları, göllerimiz ve nehirlerimizin kuruması hep iklim değişikliğinin sonuçları. Çocuklarımıza bitmiş bir dünya bırakmaya az kaldı. Kaybedecek bir dakikamız yok” şeklinde konuştu.

‘Ağaç yaşken eğilir’ atasözünden yola çıkarak, çocuklarımıza çevre bilinci ve deniz kültürünü aşılamayı misyon edinen ve konunun üzerine hassasiyetle eğilen Deniz Kültürü Derneği; “Yarın çok geç olabilir! Sen de harekete geç, Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması için kampanyaya katıl” şeklinde çağrı yaptı.

Vira Haber