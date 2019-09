Galataport İstanbul, dünya kruvaziyer devleriyle buluştu

Dünyanın önde gelen limanları tarafından örnek gösterilen Galataport İstanbul, fuarda kruvaziyer devleri ile 2020’nin mart ayında açılacak projenin sektöre getirdiği yenilikleri paylaştı.

Kruvaziyer sektörünün 18 yıldır Avrupa’daki buluşma noktası olan Seatrade Cruise Europe 2019, 11-13 Eylül’de Almanya’nın liman kenti Hamburg’da gerçekleştirildi. 40’ı aşkın ülkeden 270 firmanın ve 5000’in üzerinde katılımcının bulunduğu Seatrade fuarında, 2020’de açılması planlanan Galataport İstanbul Kruvaziyer Limanı da ilk kez yer aldı.

Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan da sektör lideri gemi firmaları ve kruvaziyer limanı temsilcilerinin katıldığı “Exploring the Terminal of the Future” oturumunun konuşmacıları arasındaydı. Galataport İstanbul, kruvaziyer sektöründe çığır açacak teknik özellikleriyle, fuar katılımcılarının ilgi odağı oldu.

Kruvaziyer turizminde ilklere imza atıyor

Fuarda, Galataport İstanbul Kruvaziyer Limanı’nın sektöre getirdiği yenilikler ve ilkler, dünyanın önde gelen kruvaziyer firmaları ile paylaşıldı. İstanbul’un ana limanı konumundaki Galataport İstanbul’un özellikle Akdeniz çanağındaki kruvaziyer turizminin ufkunu açacak nitelikte benzersiz bir proje olduğuna dikkat çekildi.

Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, fuarda gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını ifade ederek şöyle dedi: “Dünyada ilk kez kurgulanan kapak sistemi ve buna bağlı yer altında 29 bin metrekarelik terminal binamız hizmete sokularak modern bir liman inşa ediyoruz. Limanda gemi olmadığı zamanlarda geçici gümrüklü alanı ve güvenlik (ISPS) alanını ayıran 3 metrelik özel bir kapak sistemi sayesinde sahanın yer üstü alanının tamamı, halkın hizmetine sunulacak. Bu sayede yaklaşık 200 yıldır erişime kapalı olan bu eşsiz sahil şeridi de İstanbulluların ve kentin ziyaretçilerinin kullanımına açılmış olacak. Grup şirketlerimizden Doğuş Teknoloji ile hazırladığımız yine sektörde bir ilk olan yazılım programı sayesinde de gemi firmalarının rezervasyonlarını bu uygulama üzerinden kayda alıp rıhtımımızı en efektif şekilde kullanacağız. Limanımıza ilk gemi 5 Nisan 2020’de yanaşacak.”

2020’de 65, 2021’de ise 146 rezervasyon

Galataport İstanbul’un devreye girmesi ile gerek dünyadaki kruvaziyer sektöründe gerekse İstanbul’un kruvaziyer turizmde yeni bir dönemin başlayacağını söyleyen Ayan şöyle devam etti: “Sektörün dünyada ve Avrupa’da en önemli platformlarından biri olan Seatrade Cruise fuarları sayesinde gemi firmaları ile bir araya gelerek önümüzdeki yılların planlamasını yapma imkânı buluyoruz. Pazarlama faaliyetlerimiz ile limanımıza gelecek sefer sayısında ciddi bir artış yakaladık. 2020 yılında toplam 65 sefer, 2021 yılında ise 146 sefer bekliyoruz. Bu firmaların büyük çoğunluğu Galataport İstanbul’u ana liman olarak kullanacak, bu ülke turizmi açısından çok değerli bir gelişme. Aralarında dünyanın en büyük 2 gemi firması olan Carnival Corporation ve Royal Caribbean Cruises’ın yanı sıra; Celebrity Cruises, Azamara, Viking Cruises, Holland America Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises, Celestyal Cruises, Le Ponant, Silversea Cruises, Fred Olsen Cruises, Marella Cruises, Wind Star Cruises, Princess Cruises, Aida Cruises ve MSC firmaları da bulunuyor. İstanbul, kruvaziyer sektöründeki konumuna çok daha güçlü bir şekilde tekrar kavuşuyor.”

Yılda 7 milyonu yabancı 25 milyon ziyaretçi

Kruvaziyer gemileri ile şehri ziyaret eden turistlerin gelir seviyesinin yüksek olması, Türkiye ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Galataport İstanbul Kruvaziyer Limanı’na, tamamlandığı zaman 3 gemi aynı anda limana yanaşabilecek ve günde ortalama 15.000 kruvaziyer yolcusu ağırlanacak. Yıllık mürettebat dahil 1,5 milyon kruvaziyer yolcusunun hedeflendiği Galataport İstanbul’u, her yıl toplam 7 milyonu yabancı 25 milyon insanın ziyaret etmesi bekleniyor. Bu ziyaretçilerin Türkiye turizmine katkısı ise 1 milyar dolar civarında olacak. Terminal, Mart 2020’de açılacak.

