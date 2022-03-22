Berdyansk Limanı’ndan Buğday Yüklü 5 Gemi Kaçırıldı

Rusya, Karadeniz ile bağlantısını kopararak Ukrayna’yı bir kara devletine dönüştürmek amacıyla güneydeki yoğun saldırılarını sürdürüyor. Kıyı şehirlerindeki bombardıman ve kuşatmaya devam eden Rusya, son olarak Ukrayna’nın Buğday yüklü 5 adet gemisine el koydu.

Ukraynalı yetkililer, güneydeki kritik liman şehri Mariupol’e yakın olan ve 10 gün önce Rusya kontrolüne geçen Berdyansk Limanı’nda buğday yüklü 5 geminin kaçırıldığını duyurdu.

“AKIBETİNİ BİLMİYORUZ”

Açıklamayı Zaparojye Bölgesi Sıkı Yönetim Valisi Aleksander Staruh yaptı. Ukrayna televizyonuna konuşan Staruh, “Rus işgali altındaki Berdyansk Limanı’ndan buğday yüklü 5 gemi kayıplara karıştı. Görgü tanıklarına göre, geçtiğimiz günlerde silolardan buğday yüklemesi yapan gemilere römork yanaştıran işgalciler, gemileri halatla bağlayarak bilinmeyen bir yöne sürükledi. Kaçırılan gemilerden bazıları on binlerce ton buğday yüklüydü. Gemilerin akıbetini bilmiyoruz. Ukrayna gümrüğünden resmi çıkışı yapılmayan gemileri arıyoruz” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, başta Mısır olmak üzere aralarında Türkiye ve Lübnan’ın da yer aldığı pek çok ülke, Rusya ile birlikte dünyanın en önemli tahıl ambarlarından biri olan Ukrayna’dan buğday alımı yapıyor. Rusya’nın işgalinden bu yana, Ukrayna limanlarında farklı ülkelere ait yaklaşık 70 adet geminin mahsur kaldığı biliniyor.

Ukrayna krizi dünyayı büyük bir gıda kriziyle de karşı karşıya bırakmış durumda. Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı üretim ve tedarik sorunları, Kuraklık ve ulaşımdaki zorluklar sebebiyle iki ülkenin ihraç kapasitelerinin ilerleyen dönemde ciddi sıkıntıya düşeceği öngörülüyor.

Son bir yılda aşırı derecede artış gösteren enerji fiyatlarının da gıda fiyatlarındaki yükseliş eğilimini güçlendireceği tahmin ediliyor.

Savaş nedeniyle buğdayın fiyatı yüzde 21, arpanın fiyatı yüzde 33, gübrenin fiyatı yüzde 40 arttı.