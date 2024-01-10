Beşiktaş Shipping, İki Tanker Daha Satın Aldı

Geçtiğimiz yıl 7 adet MR siparişi veren Beşiktaş Shipping, 2024'e iki yeni alım ile başladı.

Beşiktaş Shipping, Galaxy Energy Group'tan 2005 yapımı 37.000 dwt'lik Blue Trader'ı 18 milyon doların altında bir fiyatla satın alarak, ardından Sungdong'tan 2008 yapımı 47.000 dwt'lik Sochrina'yı filosuna kattı.

Bu son satın alımla birlikte Beşiktaş Shipping'in gemi sayısı 30'a ulaşırken, filosunun toplam değeri 500 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Vira Haber