MDTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Hazırlık Sınıfı Açılıyor

MDTO’nun, hamisi olduğu denizcilik lisesinde hazırlık sınıfı açılması için TOBB nezdindeki girişimleri sonuç verdi. MDTO, TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen çalışmalar sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren MDTO MTAL’de İngilizce hazırlık sınıfı açılmasına karar verdi.



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MEB, TOBB ve TOBB ETÜ arasında imzalanan 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' çerçevesinde Mersin’de pilot okul seçilen MDTO MTAL’in eğitim ve donanım kalitesini yükseltmeye yönelik birçok iyileştirme yapan MDTO, son olarak öğrencilerin yabancı dil becerilerinin artırılmasına odaklanmıştı.

Denizciliğin evrensel dilinin İngilizce olduğu gerçeğinden hareketle, 2021 yılından itibaren okulda müfredata ek İngilizce dersleri verilmesine öncülük eden MDTO, uluslararası yetkinliğe sahip eğitmenlerin, okulun mevcut yabancı dil öğretmenleri ile birlikte derse katılmasını sağlamış ve öğrencileri yabancı yayınlarla desteklemişti.

Uygulanan programın başarısını gören MDTO Yönetimi, TOBB nezdinde girişimlere başladı. TOBB’un MEB ile yürüttüğü çalışmalar sonucunda oda yönetiminin talebi olumlu karşılandı ve 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okulda hazırlık sınıfı açılmasına karar verildi. Bu kararla MDTO MTAL, Anadolu meslek programı uygulayan okullar arasında hazırlık sınıfı açılan Türkiye’deki ilk denizcilik meslek lisesi oldu.

Tekliflerinin olumlu değerlendirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten MDTO Başkanı Cihat Lokmanoğlu, uluslararası niteliği bulunan denizcilik mesleğinde İngilizce bilmenin büyük önem taşıdığını söyledi. Denizcilik mesleğinin uluslararası niteliği nedeniyle meslekte başarının en önemli unsurlarından birinin İngilizceye hakimiyet olduğunu belirten Lokmanoğlu, “Bu yeni adım öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme ve kullanma yeteneklerini geliştirecek, öğrencilerimiz İngilizceyi teorik ve pratik olarak etkin şekilde kullanabilecekleri bir deneyim kazanacaklar. Hazırlık sınıfının açılması, Mersin’de denizcilik eğitiminin kalitesini artırma hedefine yönelik kararlılığımızın bir sonucudur. Taleplerimize olumlu yaklaşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Vira Haber