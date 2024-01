Bandırma Çelebi Limanı'ndan Kötü Kokular Gelmeye Devam Edecek

Vatandaşlar, limanın kent merkezine olan yakınlığı nedeniyle angus sevkiyatının kötü kokuya yol açtığını, kapı pencere açamadıklarını ifade etti.

Et ve Süt Kurumu (ESK) kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi doğrultusunda harekete geçtiğini duyurdu. Yüksek et fiyatlarının düşürülmesine yönelik atılacak olan adım doğrultusunda, Türkiye’ye angus sevkiyatına devam edilecek. Firmalara yapılacak sığır satışının detaylarına ilişkin bilgiler paylaşılırken, kesimlik angusların teslimatının 2024 yılı boyunca Bandırma ve Derince limanları üzerinden yapılacağı açıklandı.

2023 yılında Bandırma Çelebi Limanı’na angus yüklü 14 gemi yanaşmış, toplam 96 bin 257 adet angus sevkiyatı gerçekleştirilmişti. 2023 yılında Bandırma Limanı'ndan kötü kokular dolayısıyla vatandaşlar özellikle sıcak havalarda kapı pencere açamaz duruma gelmişti.

Vatandaşlar, limanın kent merkezine olan yakınlığı nedeniyle angus sevkiyatının kötü kokuya, böcek ve sinek gibi haşerelerin yayılmasına yol açtığını, kapı pencere açamadıklarını söyledi.

Vira Haber