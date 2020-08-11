Beyrut Limanı Patlamasında Dev Geminin Battığı Ortaya Çıktı
Beyrut Limanı patlamasında, limanda bulunan bir geminin battığı ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre 2 mürettebat ölürken, 1 mürettebat da yaralandı.
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda gerçekleşen patlamayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.
Yapılan son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 154'e yükselirken yaralananların sayısı 5 bini geçti.
DEV GEMİ PATLAMANIN ETKİSİYLE BATMIŞ
Beyrut Limanı'nda bulunan Orient Queen gemisinin patlamanın etkisiyle battığı ortaya çıktı.
Yapılan çalışmalar neticesinde 120 metre uzunluğa sahip olan yolcu gemisinin mürettebatından 2 kişinin öldüğü belirtilirken 1 kişiye de ulaşılamadığı açıklandı.
Atlamadan sonra başlayan sokak hareketlerinin isyana dönüşmesiyle birlikte, Lübnan Hükümeti'nden bakanlık düzeyinden peş peşe istifalar geldi. Ardından Lübnan Hükümeti istifasını açıkladı.
Vira Haber
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Etiketler : Lübnan, Beyrut Limanı, Gemi
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