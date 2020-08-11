Beyrut Limanı Patlamasında Dev Geminin Battığı Ortaya Çıktı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda gerçekleşen patlamayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yapılan son açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 154'e yükselirken yaralananların sayısı 5 bini geçti.

DEV GEMİ PATLAMANIN ETKİSİYLE BATMIŞ

Beyrut Limanı'nda bulunan Orient Queen gemisinin patlamanın etkisiyle battığı ortaya çıktı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 120 metre uzunluğa sahip olan yolcu gemisinin mürettebatından 2 kişinin öldüğü belirtilirken 1 kişiye de ulaşılamadığı açıklandı.

Atlamadan sonra başlayan sokak hareketlerinin isyana dönüşmesiyle birlikte, Lübnan Hükümeti'nden bakanlık düzeyinden peş peşe istifalar geldi. Ardından Lübnan Hükümeti istifasını açıkladı.

Vira Haber