MSC Cruises Bu Yaz Akdeniz'de Tam Deneyim Sunarak Hizmet Vermeye Geri Dönüyor

MSC Cruises, amiral gemisi MSC Grandiosa ve MSC Magnifica'nın sırasıyla 16 ve 29 Ağustos 2020'den itibaren Akdeniz'deki faaliyetlerine devam edeceğini ve konuklarına beş farklı destinasyonu 7 gecelik programlarla tam deneyimli cruise seyahati sunacağını duyurdu.

MSC Grandiosa ve MSC Magnifica bu yaz Doğu ve Batı Akdeniz güzergahlarında gemilerin uğrayacağı ülkelerdeki ilgili ulusal makamlarca onaylanan yeni kapsamlı bir sağlık ve güvenlik protokolünün uygulanacağı ilk gemiler olacak.

MSC Cruises İcra Başkanı Pierfrancesco Vago, “Operasyonlarımızın durakladığı zaman zarfı boyunca gemilerimizde uzun süredir uygulanan sıkı sağlık ve güvenlik önlemlerine dayanan kapsamlı bir operasyon protokolü geliştirmeye odaklandık. Gemideki tüm yolcuların sağlığını ve güvenliğini korumak için tasarlanmış kapsamlı bir prosedürler dizisi geliştirmek için MSC Grandiosa ve MSC Magnifica'nın, Akdeniz güzergahlarında uğrayacakları ülkelerdeki ilgili AB düzeyi, ulusal sağlık ve diğer yetkililerle yakın bir şekilde çalıştık."

Pierfrancesco Vago sözlerine şöyle devam etti: “Konuklarımıza, gönül rahatlığıyla gemi seyahati yapabilmeleri için mümkün olan en güvenli ortamı sağlamayı amaçlayan COVID Koruma Planında yer alan yeni prosedürler, gemiye binmeden önce tüm misafirler ve mürettebat için global COVID-19 testi uygulanmasını, her limanda yalnızca MSC Cruises gezisi ile gerçekleşecek tam güvenlik içeren kıyı ziyaretlerini ve misafirlerimiz için ek koruma düzeyi olarak bir COVID Korumasının uygulanmasını içeriyor.”

Şirketin amiral gemisi olan MSC Grandiosa, Batı Akdeniz'de İtalya'nın Cenova, Civitavecchia / Roma, Napoli, Palermo ve Valetta limanlarına uğrayarak yedi gecelik yolculuklar sunacak. MSC Magnifica ise İtalya'nın Bari ve Trieste limanlarından hareketle Yunanistan'ın Korfu, Katakolon ve Pire limanlarına uğrayarak Doğu Akdeniz'de yedi gecelik yolculuklar sunacak.

MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, “Bu yaz, amiral gemimiz MSC Grandiosa da dahil olmak üzere en popüler gemilerimizden ikisiyle, şirketimizin köklerinin bulunduğu ve pazar lideri olduğumuz Akdeniz'de, tam deneyime sahip seyahat ile misafirlerimizi ağırlamaya başlayabildiğimiz için çok mutluyuz. “

MSC Cruises’ın yeni operasyon protokolü, konukların, mürettebatın ve şirketin gemilerinin ziyaret ettiği yerel toplulukların sağlık ve güvenliğini korumak için tasarlanmıştır.

Bu nedenle, MSC Cruises gemilerinin faaliyet gösterdiği ülkelerdeki hükümetler tarafından belirlenen düzenlemeler ile önemli uluslararası ve bölgesel düzenleyici ve teknik kurumlar tarafından sağlanan yönergelerin tamamını karşılamanın yanı sıra onların ötesine de geçmektedir. Buna ek olarak, bağımsız denizcilik sertifikası şirketi olan RINA bu protokolün “AB Sağlıklı Ağ Geçitleri Ortak Eylemi” de dahil olmak üzere ek sağlık standartlarını içeren Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA) Rehberi’ne uygun olduğunu doğruladı. Yeni sağlık ve güvenlik protokolü ile MSC Cruises, konuk deneyiminin benzersizliğini korurken, rezervasyon anından, gemiye binişe, gemideki hayata ve seyahat sonrası eve dönüşe kadar gerçekleşecek olan yolculuğun tüm sürecini kapsayacak şekilde çalışmalar gerçekleştirmiştir.

MSC Cruises aynı zamanda, 16 Ağustos'tan 31 Ekim'e kadar Akdeniz'deki diğer tüm seferlerini iptal etti. 31 Ekim'e kadar herhangi bir MSC Cruises güzergahında rezervasyon yaptıran ve Schengen vatandaşı olmayan konuklara, iptal edilen yolculukları için ödenen tutarın tümünü, Aralık 2021'e kadar tüm gemiler ve tüm seyir programlarında kullanabilecekleri bir Gelecek Yolculuk Kredisi (FCC) otomatik olarak aktarılacaktır.

MSC Cruises ayrıca CLIA üyelerinin 31 Ekim'e kadar tüm ABD gemi turlarını askıya alma kararı ile aynı doğrultuda olmak üzere seferlerinin durdurulmasını bu tarihe kadar gönüllü olarak uzatacağını duyurdu. CLIA, "Bu proaktif eylem, kruvaziyer endüstrisinin halk sağlığına olan bağlılığını ve daha önce iki kez olduğu gibi, halk sağlığı ve güvenliği yararına operasyonları gönüllü olarak askıya alma istekliliğini daha net biçimde göstermektedir" dedi. MSC Cruises, CDC'nin ve bölgedeki diğer ilgili yetkililerin gereksinimlerine ve yönergelerine uygun olarak onayını takiben, ABD'deki operasyonları yalnızca belirtilen zamana uygun olarak yeniden başlatacaktır.

Son olarak MSC Cruises, 10 Eylül'den 26 Ekim'e kadar Uzak Doğu seferlerini de iptal etti.

MSC Cruises pandeminin gelişim sürecini takip ederek , açıklanan yaz güzergahlarına ek olarak aynı yaz döneminde diğer gemilerinin de hizmete girebileceğinin de kademeli olarak duyurulabileceğinin bilgisini paylaştı.

Yapılan bu duyuru aynı zamanda, 2020/2021 Kış ve 2021 Yaz sezonlarını kapsayan bu yılın Ekim sonundan Kasım 2021'e kadar MSC Cruises programlarının tüm ayrıntılarının onaylanmasını da içeriyor. Gemiler, MSC Cruises tarafından Karayipler, Akdeniz, Körfez, Güney Afrika, Güney Amerika ve Asya'da geleneksel olarak hizmet verilen tüm bölgelerde konuklara güzergahlar sunacak.

MSC Cruises'ın mevcut yaz sezonunun devamı ile ilgili olarak Gianni Onorato: “Global, Avrupa ve ulusal düzeyde güncellemeleri ve yeni yönergeleri yakından izleyeceğiz. Aynı zamanda virüsün evrimindeki ve yayılmasındaki farklı aşamaları ve sosyal kısıtlamalar zamanla değiştikçe sağlık ve güvenlik protokolümüzü bu güncellemeler ışığında en güncel tıbbi bilgi ve teknolojiyi yansıtacak şekilde güncelleyeceğiz. Böylece, zamanla ve karadaki sağlık durumunun gelişmesine paralel olarak, gemilerimizdeki herkesin sağlık ve güvenliğinin en önemli önceliğimiz olmaya devam etmesini sağlamaya devam ederken, misafirlerimizin her zaman olduğu gibi - bu yaz da dahil olmak üzere - eğlenip dinlenmeleri için çalışacağız."

MSC Grandiosa hakkında

Şirketin yeni amiral gemisi olan MSC Grandiosa, Kasım 2019'da hizmete girdi ve ilk Meraviglia-plus nesil gemisi ve konuk deneyimleri zenginliği, göz kamaştırıcı 93 metre uzunluğundaki LED kubbesi, ikonik Akdeniz tarzı sosyal alanları, beş uzmanlık alanı dahil olmak üzere çok çeşitli uluslararası yemek seçeneklerini barındıran restoranları ve gelişmiş bir MSC Yacht Club deneyimi sunacak. MSC Grandiosa, dünyanın ilk sanal yolcu kişisel asistanı olan ZOE'yi ve yenilikçi MSC for Me dijital inovasyon programına yeni güncellemeleri içeren ikinci MSC Cruises gemisidir. Cirque du Soleil at Sea, gösterilerde yer alan uluslararası sanatçılar için zorlu seyahat kısıtlamaları nedeniyle kısa süreli olarak MSC Grandiosa'da geçici olarak askıya alınmıştır. Geminin arka tarafındaki çarpıcı Carousel Lounge'da, teatral sahneli bir konser - The Beatles - A Musical Celebration ve Who’s Who A 60’s Musical Celebration gibi canlı müzik performansları sunulacak.

MSC Magnifica Hakkında

MSC Magnifica, misafirlerin gerçek konfor ile şık bir seyahat deneyimi sunmaktadır. En fazla balkonlu kabin sayısına sahip gemilerden biri olan MSC Magnifica, 4 restoran ve 11 bara sahip genişletilmiş yemek alanları, modern ve konforlu kabinler ve geniş eğlence ve etkinlik yelpazesi sunar. Temel özellikleri arasında magrodomlu bir yüzme havuzu, muhteşem bir tiyatro, casino, 4D sinema ve çok daha fazlası yer almaktadır. Bu sayede konuklar MSC Cruises’ın hizmet ve tasarımdaki detaylara gösterdiği ilgi ve özeni hissedebileceklerdir.

Vira Haber