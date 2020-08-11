Ukrayna Romanya Sınırında Feribot Seferleri Başladı

Ukrayna-Romanya sınırında Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı'nın bildirildiğine göre Orlovka-Isaccea feribot seferleri 10 Ağustos'ta başladı.

Ukrayna ve Romanya’yı Tuna Nehri boyunca birbirine bağlayan Orlovka – Isaccea feribot geçişi Eylül 2019’da test edilmişti.

İzmail bölgesindeki sınır muhafızları şu anda sadece yük araçlarının kaydını yapıyor. Tarafların kararı ile şu anda kontrol noktasından sadece kamyonlar geçebiliyor.

Odessa'dan AB'ye doğrudan ulaşım yapılabilmesini sağlayacak olan proje sayesinde mesafe 200 km azalırken gümrük işleri de daha da hızlanacak.