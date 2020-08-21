Panama Bayraklı Tanker Korsanlar Tarafından Kaçırıldı

Panama bayraklı Aegean II tankeri, Somalili korsanlar tarafından kaçırılan Aegean II tankeri, 2017'den bu yana sonuca ulaşan ilk kaçırılma eylemi olduğu açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mogadişu'ya doğru hareket eden gemi, Sokatra'nın 180 deniz mili güneybatısında 6 korsan tarafından saldırıya uğradı.

1994 yılında inşa edilen gemi 8.100 DWT kapasiteye sahip.112 metre uzunluğunda, 18.2 metre genişliğindeki Panama bayraklı gemiyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Vira Haber