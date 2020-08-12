Denize Atlayan Vatandaşı Sahil Güvenlik Güçleri Kurtardı
Yalova Topçular İskelesi’nde bindiği feribottan denize atlayan vatandaşı Sahil Güvenlik kurtardı.
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Yalova Topçular İskelesi’nde gece 00.30 sularında bindiği feribottan denize atlayan vatandaşı sahil güvenlik güçleri kurtardı.
Sahil Güvenlik ekipleri iki saatlik arama sonucunda suya atlayan vatandaşı yarı baygın bir şekilde buldu.
Askerlerden birisi suya atlayarak vatandaşı kurtardı.
Ambulansla hastaneye yetiştirilen vatandaşın, durumunun iyi olduğu açıklandı.
Vatandaşın kimsesiz olduğu ve sokaklarda kaldığı ortaya çıktı.
Vira Haber
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Etiketler : Deniz, Sahil Güvenlik, Feribot
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