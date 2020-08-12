Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan Oruç Reis Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter'da Oruç Reis'in görüntüsünü paylaşarak yaptığı açıklamada, Oruç Reis'in gerekli arama faaliyetlerini yapabilmesi için gerekli olan sismik kabloların döşendiğini duyurdu.

SİSMİK KABLOLAR AKDENİZ'E İNDİ

İşte Bakan Dönmez'in açıklaması:

"Adım adım Akdeniz. Oruç Reis denizlerimizin röntgenini çekiyor. 23 Ağustos'a kadar toplam 1750 kilometre 2 boyutlu sismik araştırma için streamer (sismik kablo) Akdeniz’e indi. Yolunuz açık, enerjiniz yüksek olsun."

Vira Haber