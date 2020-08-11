Gizemli Gemi Google Earth'te Ortaya Çıktı

Antartika'nın 160 km uzağında bir Google Earth kullanıcısı tarafından keşfedilen 120 metrelik buz gemisi heyecana neden oldu.

Bir Google Earth kullanıcısının keşfettiği 120 metrelik buz gemisi, hem heyecan yarattı hem de birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

SEÇKİN SINIFI TAŞIMAK AMACIYLA KULLANILDI

Bazı komplo teorisyenleri, keşfedilen geminin, dünya çapında yaşanacak olası bir felakete karşı seçkin sınıfı taşımak amacıyla kullanılacağını iddia ediyor. Google Earth’te keşfedilen geminin küresel bir felaket durumunda dünyanın zengin ve seçkin insanlarını taşımak için kullanılacağına inanıyor.

Google Earth’teki gizemli keşife ait görüntüler, YouTube'da bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Gördüklerini paylaşan YouTube kullanıcısı “Aşağı doğru bakarsanız geminin ana hatlarını görürsünüz. Bu, 121 metre uzunluğunda bir gemiye benziyor. Bu, Antartika kıyılarında buz gemisi diyebileceğimiz bir yat” dedi.