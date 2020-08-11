Türk Hücumbotuyla Yunan Hücumbotu Akdeniz'de Karşı Karşıya Geldi

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi için ilan edilen NAVTEX'in ardından gerilim yükseliyor.

Yunan hücumbotu Meis Adası önünde, Türk hücumbotu ise Antalya Kaş İlçesi önünde demirledi.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren ise iki Türk helikopteri devriye atıyor.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, kendisine eşlik eden fırkateynlerle birlikte Türkiye tarafından NAVTEX ilan edilen bölgede doğal kaynak arama faaliyetlerini sürdüyor.

Durumdan rahatsızlığını dile getiren Yunanistan, Türkiye'nin NAVTEX'ine karşı bir NAVTEX ilan etmiş,

TÜRK HELİKOPTERLERİ BÖLGEDE UÇUŞ YAPIYOR

Türk askeri helikopterleri, Yunan güçlerinin olası bir saldırısına karşı, Kaş bölgesi ve Meis adası civarında tur atmaya devam ediyor.

Vira Haber