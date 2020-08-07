İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeni Arabalı Vapuruna Şehit Polisin İsmini Verdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi filosuna kattığı arabalı vapura şehit polis Fethi Sekin'in ismini verdi.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü filosuna kattığı arabalı vapura şehit polis memuru Fethi Sekin'in ismini verdi.
Şehit polis Fethi Sekin isimli arabalı vapur, körfez seferlerine başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü yetkilileri, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Tutan, İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu ve genel müdür yardımcıları düzenlediği törende geminin ilk yolcularını çiçeklerle karşıladı.
Vira Haber
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