Temmuz Ayı İhracat Performanslarının Lideri Gemi ve Yat Sektörü Oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat-ithalat Temmuz ayı verilerine göre Temmuz ayında en güçlü performansı gösteren sektör gemi ve yat sektörü oldu.

ŞAMPİYON GEMİ VE YAT

Temmuz ayının en güçlü performansına imza atanlar kalemler ise yüzde 59,5 artışla 141,3 milyon dolar ihracata ulaşan gemi ve yat sektörü oldu.

Gemi ve yat sektörünü yüzde 41,4 artışla 186,2 milyon dolara ulaşan yaş meyve sebze takip etti.

Vira Haber