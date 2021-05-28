BIMCO'dan İkinci Kısa Film

Dünya denizciliğinin en üst kuruluşu olan Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BİMCO), denizciliğin ve denizyolu taşımacılığının önemini anlatan "Gemiler dünyayı döndürür" isimli ilk kısa filmin ardından ikinci kısa film olan "Denizciler desteği hak ediyor" isimli filmi yayınladı.

BİMCO web sayfasında yayınlanan 2 dakika 36 saniyelik kısa filmde, dünya ticaretinin yüzde 90'ından fazlasının gemilerle gerçekleştirildiği ve yaklaşık 1,7 milyon denizci, tüm dünyanın günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu her şeye ulaştığından emin olmak ve insanların yaşamını kolaylaştırmak için çalıştığı belirtiliyor.

Tüm insanların ihtiyacını karşılamak için canla başla çalışan denizcilerin güvenli bir şekilde eve gitmeyi hak ettiği ifade edilirken, hükümetlerin, denizcilerin rolünün önemini görüp ona göre hareket etmeleri mesajı veriliyor.

BIMCO, Ocak 2021'de "Gemiler Dünyayı Döndürür" isimli ilk kısa filmi yayınlamıştı. 2 dakikalık kısa filmde denizcilerin pandemi koşullarına rağmen durmadan canla başla çalıştıkları vurgusunu yapmıştı.

Vira Haber