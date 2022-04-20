BIMCO’dan Plastiklerin Azaltılması Konusunda Önemli Çalışma

Okyanuslardaki plastik atık miktarını azaltmak ortak bir sorumluluktur ve ortak bir çaba gerektirir. Denizcilik sektörü, gemilerde tek kullanımlık plastiklerin azaltılmasına yönelik adımlar atarak, küresel ölçekte plastik atık sorununun ele alınmasına katkıda bulunacak. Birçok Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (The Baltic and International Maritime Council-BIMCO) üyesinin bu alanda kararlı ve olumlu adımlar attığı belirtiliyor.

BIMCO, güvenli ve kaliteli içme suyu sağlayan sürdürülebilir alternatifler veya gemilerde tesis edilebilecek sistemlerle değiştirilmesi halinde tek kullanımlık plastik şişelerin aşamalı olarak kaldırılmasını destekliyor. BIMCO tarafından bu durum plastik deniz çöplerinin azaltılmasına denizcilik sektörünün katkıda bulunması için hem ulaşılabilir hem de etkili bir seçenek olarak görülüyor. Bu konuda yürütülecek başarılı bir kampanyanın merkezinde denizcilik sektörünün ve gemilerde çalışan denizcilerin istekliliğinin olduğu biliniyor. Bu nedenle, mevcut süreçte yürütülen tüm girişimlerin içeriğinin tam olarak anlaşılması isteniyor.

Gemilerde Tek Kullanımlık Plastiği (Single Use Plastic-SUP) azaltmanın önündeki engelleri belirlemeye yardımcı olmak, bu engelleri aşmanın mevcut ve yeni yollarını keşfetmek için BIMCO üyelerinin bir araya getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca armatörlere, işletmecilere ve firma yöneticilerine harekete geçmeleri ve gerektiğinde yardım sağlamaları için teşvik edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Bu nedenle BIMCO’da ilgili konuları araştırmak ve sektörü bilgilendirmek için resmi olmayan bir çalışma grubu kuruluyor. Yeni fikirleri, deniz taşımacılığı odaklı yaratıcı çözümleri teşvik edecek ve yeni tekliflerin en iyi geliştirilme yollarını tartışacak bir grup oluşturulması hedefleniyor.

KAYNAK: BIMCO

Vira Haber