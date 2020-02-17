Bir hafta içinde 480 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre bir haftada 480 kaçak göçmen yakalandı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, “7 gün 24 saat esasına göre devam eden göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 07-13 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşen 14 olayda toplam 480 düzensiz göçmen yakalanmıştır.” ifadeleri yer aldı.
Vira Haber
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