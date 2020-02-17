Dragut Sailing Cup, nisan ayında başlıyor

D-Marin Turgutreis ev sahipliğinde Turgutreis Yelken Kulübü (TYK) tarafından düzenlenen Dragut Sailing Cup yat yarışları bu yıl 4 Nisan – 7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışların birinci ayağı 04-05 Nisan’da, ikinci ayağı 18-19 Nisan’da, üçüncü ayağı 23-24 Mayıs’ta ve dördüncü ayağı ise 06-07 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Kazanan takımlara ödülleri D-Marin Turgutreis tarafından takdim edilecek.

D-Marin Turgutreis, IRC Overall’da birincilik kazanan takıma 01 Ekim 2020- 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında denizde kışlama imkanı sunarken D-Marin’e bağlı yıllık bağlama paketi bulunuyorsa çekme/atma hizmeti ve 14 gün kara parkı ücretsiz olarak kullanma ayrıcalığı sunacak. İkincilik elde eden takıma çekme/atma da yüzde 50 indirim ve bir hafta kara parkı ücretsiz kullanma imkanı sağlayacak. Üçüncü gelen takım ise çekme/atma hizmetinde yüzde 25 indirimin yanı sıra bir hafta kara parkı ücretsiz kullanabilecek.

Gezi Sınıfı Overall’de ise birinci olan takıma 30 gün transit geçiş hakkı sunan D-Marin, ayrıca marinada yıllık bağlama hakkı bulunuyorsa çekme atmada 7+30 gün daha ekleyecek. D-Marin, ikinci olan takımı çekme/atmada yüzde 50 indirim ve bir hafta ücretsiz kara park; üçüncü takımı ise çekme/atma da yüzde 25 indirim ve bir hafta ücretsiz kara park kullanımı ile ödüllendirecek.

3 Nisan- 8 Haziran tarihleri arasında (66 gün) en az üç ayakta yarışacak teknelere yüzde 50 indirim ve yarışa geleceklere ise yarış dahil 7 gün ücretsiz konaklama ayrıcalığı da D-Marin Turgutreis’te deniz tutkunlarına sunuluyor.

Vira Haber