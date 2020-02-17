Elazığ'da deprem
Son dakika gelen bilgilere göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.42'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Gaziantep, Tuncel ve Malatya illerinde de hissedildiği bildirildi.
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AFAD'dın son dakika açıklamasında, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.42'de deprem meydana geldiğini bildirildi. 7.56 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4.5 olarak duyuruldu.
Vira Haber
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