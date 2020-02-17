Denizaltı krizi

Fransa merkezli Naval Group geçtiğimiz günlerde medyada yerel tedarikçilerin kapasitesini sorguladı ve Avustralya şirketlerinin 80 milyar dolarlık program kapsamında sözleşmelerin değerinin yarısını alamayacağını dile getirdi.

Naval Group Avustralya genel müdürü John Davis, Avustralya gazetesine, şirketin programa katılmadan önce Avustralya pazarını bilmediğini söyledi. Davis, “Şimdi çok daha derin bir bilgi var ve yapılması beklenenden çok daha fazla iş olduğunu biliyoruz” dedi.

Avustralya Savunma Bakanı Linda Reynolds karşılığında hayal kırıklığını dile getirdi ve Hükümetin Avrupa'daki Fransız mevkidaşıyla bir araya geldiğinde Avustralya'nın güçlü endüstri katılımı beklentisini görüşeceğini söyledi.

Senator Reynolds yaptığı açıklamada, “Gelecek Denizaltı Programı Avustralya Naval Group’a atfedilen yorumlardan dolayı hayal kırıklığına uğradım, çünkü Naval Group ve Avustralya endüstrisi arasındaki ulusal önemdeki programda güçlü işbirliğini yansıtmıyorlar” dedi.

Parlamentoda daha önce yapılan sorgulamada, Savunma Sanayii Bakanı Melissa Price, Fransız şirketiyle yapılan sözleşmede Avustralya sanayi içeriğinin belirli bir yüzde gereksinimi olmadığını söylemişti.

Parlamento'ya verdiği demeçte, “Denizaltılar üzerindeki Avustralya içeriğinin gerçek oranı denizaltı tasarımı tamamlandığında belirlenecektir” dedi.

2016 yılında, Naval Group (daha önce DCNS ), önümüzdeki 30 yıl boyunca Kraliyet Avustralya Donanması için 12 yeni denizaltı inşa etmek üzere Almanya ve Japonya'dan gelen rakip tekliflerle ihalede rekabet etti ve yendi.

Vira Haber