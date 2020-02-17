Gazzeli balıkçılara sınır

İsrail, cumartesi günü Gazze Şeridi’ndeki balıkçılar için avlanma mesafesini 10 mile düşürdü. İsrail yönetiminin kararının ardından Filistinli balıkçılar faaliyetleri durdurdu. Avlanma mesafesinin kısa olmasından dolayı balık avlayamayan Filistinliler, zor durumda kaldı.

Avlanmak için uygun değil

Gazze Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, izin verilen mesafenin balıkçılık yapmak için uygun olmadığını söyledi. İsrailli yetkililerin koyduğu karara göre Gazze Şehri limanından güneydeki Refah şehrine kadar olan avlanma mesafesi 15 milden 10 mile düşürüldü. Gazze’nin kuzeyinde ise bu mesafenin 6 mile düşürüleceği açıklandı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nden Yahudi yerleşim birimlerine 2 roket atıldığını duyurmuştu. Daha sonra İsrail, Gazze’de Hamas’a ait hedeflere saldırı düzenlemiş ve Gazze’deki balıkçılar için avlanma mesafesini düşürdüğünü açıklamıştı.

Vira Haber