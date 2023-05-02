Birdcage 33’de Mr. & Mrs. Smith Otelleri Arasında

Türkiye’de 17, Bodrum’da ise sadece 6 otelin bulunduğu platformda, Yalıkavak’taki tek otel ise Birdcage 33 oldu.

Tüm karmaşa ve kalabalıktan sıyrılmış, beraber nefes almanın mümkün olabildiği bir yaşam alanı sunan Birdcage 33, dünyadaki kaliteli ve seçkin otelleri, nitelikli seyahatseverler ile bir araya getiren, en prestijli seyahat kulübü ünvanını taşıyan “Mr & Mrs Smith” markasının temsil ettiği otellerden biri oldu.

Birdcage 33, seçimlerinde kaliteli hizmet anlayışının yanı sıra, tasarım, biriciklik, deneyim yaşatma ve konuma da önem gösteren Mr. & Mrs. Smith seçkisinde, Yalıkavak bölgesinin tek oteli olarak 2023 sezonu itibarıyla yerini aldı.

Birdcage 33, 11 adet özel tasarım odası ve “Karma Mutfak” anlayışıyla bu yıl açılan restoranı Lika, doğa ile iç içe bir yaşam alanı sunuyor. Benzersiz Yalıkavak manzarasıyla, eğlenceli fakat bir o kadar da dinlendirici bir kaçış noktası olan Birdcage 33, beraber nefes alınabilecek, Bodrum’un özlenen ruhunu yaşatacak bir buluşma yeri…

Birdcage 33, kişiselleştirilmiş hizmet anlayışını yaz ayları boyunca sürdürerek, nitelikli etkinlikleriyle ayrıcalıklı bir içerik arayan, rafine tatil anlayışında olan bir kitleye hitap ediyor. Doğayla bütünleşen Akdenizli mimarisiyle, Kuş Vadisi’nde Bodrum’un etkileyici ruhunun beraberce hissedileceği, samimiyeti ince zevklerle işlenmiş bir şekilde sunan bir kavşak sunuyor. Sofistike zevkleri Akdeniz’in keyifli tabaklarıyla, ilham alınacak insanlarla, sanatla ve elbette eğlenceyle buluşturarak, bir topluluk olmanın hazzını yaşatıyor.

Lika, günbatımını kucaklayan gastronomi deneyimini “Karma Mutfak” adını verdiği anlayışla yaşatıyor. Şef Sara Tabrizi’nin önderliğinde hayata geçen “Karma Mutfak”, sevdiğimiz lezzetleri sunarken, Ege’nin ruhunu yansıtan hikayelerini de eksik bırakmıyor. “Karma Mutfak”, Melisa Yördem’in şefliğinde damaklarda iz bırakan paylaşımlı bir menüyle, bir kültüre bağlı kalmadan ama kimliği ve hikayesi olan bir ahengi temsil ediyor. Yemeğe eşlik eden, aynı tarzda ama farklı dillerden müzikler gibi, çeşitlilikten güç alıyor, farklılıkları ahenkle dile getiriyor.

Yalıkavak manzarasına tepeden bakan bar ise Bodrum ve Ege bölgesinden beslenerek hazırladığı kokteyllerden oluşan menüsüyle Lika ruhuna eğlence katıyor. Kokteyl menüsünde malzemeleriyle, aromalarıyla, kokusuyla kendinden bir parçayı entegre eden Lika, klasik kokteyllerde de sunumlarıyla kendine özgü dokunuşlarını ihmal etmiyor.

Birdcage 33, doğayla bütünleşen Akdenizli bir mimariyle, Kuş Vadisi olarak adlandırılan lokasyonuna tam uyum sağlıyor. Yapı Mimarı Ahmet Alataş’ın modern mimari anlayışına Akdeniz sıcaklığı veren iç mimari projesini “Deniz Galip Studio” üstleniyor.

Özel bahçe alanları, manzara, sakinlik, boyut ve dinamik bir yapı ile değişen nitelikli etkinlikler gibi farklı tercihlere hitap eden Birdcage 33, misafirlerini özgün bir hizmet anlayışı ile ağırlıyor.

Birdcage 33, 60’lı yılların Bodrum’undan ve Slim Aarons’un o yılları anlatan fotoğraflarından ilham alan dekorasyonla Bodrum ruhunu yakalıyor. Dekoratif unsurların ve mobilyaların özel olarak tasarlandığı Bircage 33, Akdeniz mimarisinin yalınlığı ile, 60’lı yılların eğlenceli hayat tarzını Yalıkavak’ta bir araya getiriyor.

Vira Haber