Biyodizel ve Petrol Ofisi, “Suyun Geleceği İçin Dönüşüm Başladı” Projesi İle Ödül Aldı

Petrol Ofisi’nin seçili istasyonlarında uygulanan “Suyun Geleceği İçin Dönüşüm Başladı” projesi ile su kaynaklarının kirletilmesinin önüne geçecek çözümler ile kullanılmış yemeklik yağların mevzuata uygun olarak toplanması ve biyodizele dönüştürülmesi sağlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde düzenlenen 5. Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi. Zirve kapsamında bu yıl da enerji sektöründe sürdürülebilirlik alanında uygulanan örnek projelere “Enerjimiz Geleceğimiz” ödülleri verildi. “Suyun Geleceği İçin Dönüşüm Başladı” projesinin ödüle layık görüldüğü zirvede, Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı ödülü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in elinden aldı.

Ülkemizde yenilenebilir enerjinin payını arttırıyor, karbon ayak izini azaltıyor

Projenin geçtiğimiz Kasım ayında Petrol Ofisi’nin seçili istasyonlarında uygulamaya başladığını ifade eden Borovalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Döngüsel ekonomi anlayışı temelinde Petrol Ofisi ile örnek bir projeyi uygulamayı başardık. Evlerde biriktirilen kullanılmış yemeklik yağlar çevreye zarar vermeyecek şekilde istasyonlarda kurulan özel noktalarda toplanıyor. Lisanslı atık bitkisel yağ toplayıcılar aracılığıyla toplanılan kullanılmış yemeklik yağlar daha sonra biyodizele dönüştürülüyor. Böylelikle bir yandan çevre ve kaynakların korunmasına destek olunuyor, diğer yandan ülkemizde yenilenebilir enerjinin payının arttırılmasına ve ulaşımda karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlanıyor. Umuyorum Petrol Ofisi iş birliğinde başarı ile yürüttüğümüz bu projede, çevre duyarlılığı olan vatandaşlarımız aracılığıyla ülkemizde daha fazla kullanılmış yemeklik yağ toplanır ve uygulama yurt geneline yayılır.”

Proje ile yaklaşık 2.2 milyon kişinin içme suyunun temiz kalması sağlanıyor

Petrol Ofisi’nin bu topraklarda milli değerler üzerine kurulmuş Türkiye’nin en önemli şirketlerden biri ve sektörlerinin geleneksel lideri olarak geleceğe katkı sağlamanın da mutlak hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Dolayısıyla böyle önemli bir konuda, böylesine doğru bir çözüme de hizmet etmekten, katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. İstasyonlarımızda toplanacak yemeklik yağlar ile ortalama 2.2 milyon kişinin içme suyunun temiz kalmasını sağlamayı hedefliyoruz. . Öte yandan toplanan yağların biyodizele dönüştürülmesi ile hem karbon salınımı açısından hem de ekonomik anlamda kazanımlar da sağlanıyor. Alınan ödül vesilesi ile bu örnek ve önemli projenin yaygınlaşması, benzerlerinin de artması en büyük temennimizdir” şeklinde konuştu.